Yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi kurtarıldı Yavru kedi mazgalın arasından çaresizce itfaiye ekibinin elini tuttu

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Antalya’nın Alanya ilçesinde yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı.

Alanya’nın Çarşı Mahallesi Helvacılar Sokak üzerindeki yağmur suyu mazgalında sesler duyan çevredekiler, yavru kedinin sıkıştığını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerine yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Mazgalın arasından itfaiye ekiplerinin elini tuttu

Kurtarmak için gelen itfaiye ekibin elini mazgalın arasından patilerini uzatarak tutunan yavru kedinin çaresizliği ise gözlerden kaçmadı. Mazgalı kaldıran ekipler, yavru kediye ulaştı. Kısa süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, özgürlüğüne kavuşunca sokakta hızla uzaklaştı.

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