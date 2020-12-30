Serik Belediyespor - Kırşehir Belediyerspor: 2-1

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Muhammet Münir Dadı, Ferhat Çalar

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz (Dk.81 Ergün Nazlı), Murat Gürbüzerol (Dk.88 Canberk Aydın), Sinan Kalaycı (Dk.88 Yusuf Çelik), Gökay Eser (Dk.81 Sinan Özkan), Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan, Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.66 Mahsun Çapkan)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Sabri Fener, Erbay Eker, Nuri Melih Mursal, Bilal Gülden (Dk.76 Gökay İravul), Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Hakan Yavuz, İsmail Düzgün (Dk.76 Abdulkadir Akyıldız), Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak (Dk.59 Mehmet Alaettinoğlu), Volkan Altınsoy

GOLLER: Dk.12 Murat Gürbüzerol, Dk.30 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) Dk. 28 Volkan Altınsoy (Kırşehir Belediyerspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+7 Atakan Cangöz

SARI KARTLAR: Emre Bekir, Erkan Şahin, Sefa Nartin (Serik Belediyespor) Ahmet Karadayı, Sabri Fener, Oğuzhan Yazıcı(Kırşehir Belediyerspor)Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yendi.

12'nci dakikada sağdan gelişen Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Gürbüzerol kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 1-0.

28'inci dakikada Kırşehir atağında topla buluşan Volkan Altınsoy topu ağlara gönderdi: 1-1.

31'inci dakikada gelişen atakta ceza sahası dışından Sinan Kalaycı'nın sert vuruşu ağlara gitti: 2-1.

58'inci dakikada Serik Belediyespor atağında ceza sahası içerisinde Murat Gürbüzerol'a, kaleci tarafından yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Murat Gürbüzerol'un vuruşunu kaleci kurtardı.

90+7'nci dakikada daha önce oyundan çıkan Atakan Cangöz, yedek kulübüsinde hakeme itirazda bulunduğu gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca maç 2-1 Serik Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-12-30 15:32:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.