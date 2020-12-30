Antalya yeni yılı bulutlu havada karşılayacak

Turizm kenti Antalya’da yılbaşı günü havanın parçalı bulutlu, ertesi günün ise sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Yılbaşına sayılı saatler kala turizm kenti Antalya yeni yılı parçalı bulutlu bir havada karşılayacak. Cuma günü ise kentin batı ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Cumartesi, pazar ise hava yine parçalı bulutlu geçecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 1 Ocak Cuma günü 2 ile 4 derece mevsim normallerinde azalacağı, ertesi günlerde ise sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi. Bu sıcaklığın ise gündüz 1718, gece ise 1112 civarlarında olması bekleniyor.

Öte yandan Antalya’da geçen yılın aynı dönemine göre yapılan 3 aylık(ekimkasımaralık) değerlendirmede yağış eksiği yüzde 23,1 mevsim normallerine göre(uzun yıllar ortalaması) yağış eksiğinin yüzde 28.8 olduğu bildirildi.

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