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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: "Güzel günlere başlangıç yapacağız"

İHA

Başkan Böcek: "Güzel günlere başlangıç yapacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Önümüzde umutlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2021 yılının da bu acı tecrübeleri hiç unutturmadan; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi en büyük dileğim." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaklaşan yeni yıl için bir mesaj yayınladı.
Böcek mesajında, tüm insanlık olarak zor geçen bir yılı geride bıraktıklarını, yeni bir yıla umutla 'merhaba' demenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, " Pandemi nedeniyle sağlık ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere 2020 yılı yalnızca şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Bize çok şey öğretti. Dayanışmanın gücünü, sevginin mesafe tanımadığını, temizliğin ve tedbirlere uyarak yaşamanın önemini, gönüller bir olduğunda her zorluğu yenebileceğimizi, vefayı, dostluğu, sevdiklerimiz için endişe etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, bedeli ağır olsa da 2020 yılında bir kez daha öğrendik.Zorluk ve sıkıntıları dayanışma ve dualarımızla hep birlikte aşmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında yer almaya, onların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya gayret ettik."ifadelerine yer verdi.

"Güzel günlere başlangıç yapacağız"
Kovid 19'u yaşadığını ve milletin dualarıyla iyileştiğini aktaran Böcek, " Bu hastalığı yaşayan, sizlerin dualarıyla iyileşen birisi olarak sağlığın en büyük hazinemiz olduğunu bir kez daha anladım. Sizlerin desteğiyle zor günleri geride bırakmayı başardım. Bu vesileyle hastalığım süresince güzel dilekleri, geçmiş olsun mesajları ve dualarıyla yanımda olan dostlarıma, sevenlerime ve siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi önümüzde umutlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2021 yılının da bu acı tecrübeleri hiç unutturmadan; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi en büyük dileğim. Yürekten inanıyorum ki, Antalya olarak gelecek güzel günlere inancımızla, gönüllerimiz bir olarak, çok daha güzel bir yıla başlangıç yapacağız. Sizlerden aldığımız güçle, yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bin yıllardır umudunu hiç yitirmeden nice badireler atlatmış, nice zaferlere ulaşmış yüce Türk Milletimize ve tüm insanlığa güzel günlerle, sağlık dolu bir yıl diliyorum."dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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