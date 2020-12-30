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Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor, en son Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala Aytemiz Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi. Kayserispor ile 17 Aralık'ta sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile anlaşan turuncu-yeşilliler, bugün deneyimli oyuncuya Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.
HASAN ÇAVUŞOĞLU: "BİRÇOK TALİBİ OLMASINA RAĞMEN BİZİ TERCİH ETTİ"
İmza töreni sonrası konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserispor'da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3,5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.
HASAN HÜSEYİN ACAR: "KENDİMİ GÖSTERECEĞİM BİR KULÜP OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ise "Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İmza töreninden görüntü
Hasan Çavuşoğlu açıklama
Hasan Hüseyin Acar açıklamaDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-12-30 17:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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