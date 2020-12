Kepez esnafı kira desteğinden memnun

Kepez Belediyesi’nin pandemi sürecinde ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafına ikinci kez uyguladığı 3 ay kira muafiyeti, hem Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği hem de esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aralık ayı itibariyle pandemiyle ilgili kısıtlamaların yeniden başlamasıyla ticari tesislerini işleten 411 esnafa, ikinci kez kira desteği müjdesi verdi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle işlerine ara veren belediye kiracısı esnaftan 3 ay kira bedeli alınmayacağını açıklayan Hakan Tütüncü, faaliyetine devam edenlere ise yüzde 50 kira indirimi yapacaklarını duyurmuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, kira desteğiyle ilgili teşekkürleri iletmek amacıyla Tütüncü’yü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hakan Tütüncü, pademinin Antalya’da görülmeye başladığı andan itibaren esnafın yanında olduklarını söyledi.

Tütüncü, belediyenin kiracısı olan esnafa kira almama ve kira indirimi kampanyalarıyla destek verdiklerini, tüm esnafın ise pandemiyle ilgili ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Bu anlamda da sürdürülebilir bir çalışmayı özenle takip ettiklerinin altını çizen Tütüncü, “Kepez Belediyesi, pandemi döneminde ve daha sonra da esnafının yanında olmaya devam edecek. Hiçbir esnafımız endişe etmesin. Biz, onların bizi görmek istedikleri her yerde olacağız. Desteğimize ihtiyaç duydukları her ortamda da esnafımızı yalnız bırakmayacağız. Bu zor günleri, ulusal bir dayanışma ruhu ile atlatmaya gayret edeceğiz. Esnafımıza başarılar diliyorum. Kepez Belediyesi, her zaman onların yanlarında olmaya devam edecek” dedi.

Kepez Belediyesi’nin, esnaf dostu bir belediye olduğuna vurgu yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “ Pandeminin görüldüğü ilk dönemde belediyemiz, kiracısı olan esnaftan 3 ay kira bedeli almayarak, esnaf ve sanatkarımıza ekonomik anlamda ciddi bir destek verdi, Aralık ayı itibariyle salgınla ilgili kısıtlamaların yeniden başlamasıyla ticari tesislerini işleten esnafa, ikinci kez yardım eli uzattı. Esnaf ve sanatkârın en zor gününde yanında olduğu için birlik ve esnafımız adına Hakan Başkan teşekkür ederim. " dedi.

