Emekli polis memuru, teknesinde ölü bulundu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay (50), teknesinde ölü bulundu.

Kendisine ait 'Rüçhan Bey' adlı tekneyle dün balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu 158 Sahil Güvenlik Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Antalya açıklarındaki tekneye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Altınay'ı teknede hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

Ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsiyle belirlenecek olan emekli polisin cenazesinin, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-12-31 12:35:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.