Ozon tedavisinin bağışıklık sistemine etkisi

Ozonun virüshücre temasını engelleyerek üreme döngüsünü sekteye uğrattığını söyleyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Özlem Aldemir "Pandemi sürecinde de dünyada çeşitli ülkelerde hastalığın tedavi protokolüne ozon tedavisi eklenmiş ve hastalığın seyrinde olumlu etkileri saptanmıştır” dedi.

Tamamlayıcı tıp polikliniğinde; kronik ağrılar ya da kronik hastalıklar ve klasik tıbbi tedavi ile çözülememiş birtakım hastalıklar üzerine çalıştıklarını belirten Antalya Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Aldemir, tamamlayıcı tıbbın klasik, bilinen tıp yöntemleri ile insanların iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması için yapılan tedavi uygulamalarının bütünü olduğunu söyledi. Bilimsel verilerle desteklenen, etki mekanizmaları bilimsel olarak açıklanabilen tamamlayıcı yöntemlerin, Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Asya'da birçok Tıp Fakültesinde okutulduğunu kaydeden Aldemir, "Buralarda modern tıp yöntemleri ile uygulanmaktadır. Çok çeşitli tamamlayıcı tıp yöntemi olmakla birlikte bunlardan en bilinen ve yaygın kullanılmakta olanları; akupunktur, medikal ozon tedavisi, nöralterapi, manuelterapi, fitoterapi, homeopati, proloterapi, manyetik alan tedavisi olarak sayılabilir” diye konuştu



Ozon tedavisi ve Covid19

Tamamlayıcı tıbbın en bilinen dallarından biri olan Ozonterapinin, tıbbi ozon gazı kullanarak bazı hastalık veya sorunların tedavi edilmesi olarak tanımlanabildiğini kaydeden Dr.Aldemir, "Ozon tedavisi ile, bedendeki doğal koruyucu mekanizmalar harekete geçirilmiş, detoks organlarının kapasiteleri arttırılmış olur. Toksik maddelerin, hasarlı hücrelerin, mikropların yok edilmesi bedenden uzaklaştırılmasına anlamlı bir katkı sunar. Metabolizmayı düzenleme etkisiyle sadece sorun olan bölgede değil tüm bedende genel bir iyileşme hali sağlar. Ozon tedavisi özellikle antibakteriyel, antiviral, antifungal etkileriyle dikkat çekmektedir. Bu etkileri doza bağımlı olarak oksidan, antioksidan, antiinflamatuar, immünömodülatör (bağışıklığı düzenleyen) mekanizmalar üzerinden gerçekleşir” dedi.

Dr. Aldemir, Covid19 pandemisi yaşanan şu dönemde bu etkileri nedeniyle ozon tedavisinin yeniden gündeme geldiğini belirterek . Covid19 virüsünin lipitten zengin zarflı bir virüs olduğuna dikkat çekti. Aldemir, "Ozon tedavisi ise bu tür zarflı virüslere özellikle etkilidir. Virüsün oksidasyona karşı savunmasız bölgelerinden direkt antiviral etkisini gösterir. Ozon, virüshücre temasını engeller ve üreme döngüsünü sekteye uğratır. Bunun yanında vücudun doğal bağışıklık sistemini güçlendirerek ve detoks kapasitesini arttırarak da destekler. Tüm bu etkileriyle hem covid19 enfeksiyonuna karşı korumada hem enfeksiyonun tedavi sürecinde hem de geçirilmiş enfeksiyona bağlı oluşan kronik istenmeyen değişikliklerin tedavisinde kullanılabilmektedir” diye konuştu.

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