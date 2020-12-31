Sağlık çalışanlarından korona tedavisi gören hastalara yeni yıl jesti Evlerinde yaptıkları pasta börekleri hastalara ikram ettiler

Antalya Kepez Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşireler, korona virüs tedavisi gören ve bu sebeple yeni yılı hastanede geçirecek olan hastalara moral vermek adına evlerinde pasta, börek gibi ikramlıklar hazırladı.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi hemşireleri covid19 ünitesinde yatmakta olan ve gördükleri tedavi sebebi ile evlerinden uzak kalan hastalara moral vermek adına, evlerinde pasta, börek gibi ikramlıklar hazırladı. Hemşireler, evlerinden uzakta tedavi sebebi ile yeni yılı hastanede geçirecek olan hastalara bir nebzede olsa moral vermek istediklerini belirtti.

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