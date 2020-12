AÜ'ye, Erasmus programından tam puan

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 20212027 dönemi Erasmus+ programı için yapılan Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurusu 100 tam puan alarak kabul edildi.

2020 yılı Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education ECHE) başvuru sonuçları açıklandı. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurusu Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 100 üzerinden 100 tam puan alarak kabul edildi.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) başvurularının tam puanla kabul edilmiş olmasının gurur verici olduğunu ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Yeni dönemde de Erasmus+ ailesinin bir üyesi olarak üniversitemiz öğrenci ile personelin Erasmus+ programı hareketliliklerinden daha fazla yararlanmaları için yeni dönemde de Erasmus+ projeleri, ikili anlaşma ve işbirlikleri için hazırız. Yenilenen ECHE belgemizin yeni proje ve iş birliklerini artıracağına inanıyor ve bu başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum.” diye konuştu.

