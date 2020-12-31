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Başkandan 82 rakamlı '#keskealanyailolsa' heştekli maskeyle il olma masajı Alanya belediye Başkanı mesajı maskeyle verdi

İHA

Başkandan 82 rakamlı '#keskealanyailolsa' heştekli maskeyle il olma masajı Alanya belediye Başkanı mesajı maskeyle verdi

Alanya Belediye'sinin 2020 yılı son encümen toplantısı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yönetiminde gerçekleşti. Başkan Yücel, 82 rakamlı '#keskealanyailolsa' heştekli maske ile katıldığı toplantıda yeni yılda il olmayı istediklerini söyledi.
Alanya Belediyesi’nin 2020 yılı son encümen toplantısı gerçekleşti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel encümen toplantısının ardından yaptığı açıklamada 2021 yılı için tüm insanlığa sağlık ve huzur dileklerinde bulunurken Alanya’yı da il olarak görmeyi arzuladıklarını söyledi.
82 temalı maske takan Başkan Yücel, “Alanya Belediyemizin 2020 yılı son encümen toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2021 yılına yeni umutlar, yeni hayallerle giriyoruz. 2021 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Alanya halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum. 2020 hem dünyada hem ülkemizde hem de şehrimizde zor geçen bir yıldı. 2021’den en büyük beklentimiz öncelikle salgının sona ermesi, normal yaşantımıza kaldığımız yerden devam edebilmektir."dedi.

"İl olmak istiyoruz"
2021 yılında il olmayı istediklerini dile getiren Yücel, "Bugün maskelerimize bastırdığımız 82’yi İnşallah yeni yılda plakalarımızda görmek istiyoruz. İl olma beklentimizi herkese gösterebilmek adına bu maskeleri bastırdık ve kullanımını yaygınlaştıracağız. 2021 yılında da halkımızdan aldığımız manevi güç ve destekle Alanya için üretmeye çalışmaya, Alanya’yı yeni hizmet ve projelerle kavuşturmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alanya halkının, şehrimizde birlikte yaşadığımız yeni Alanyalı dostlarımızın ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin yeni yılını kutlar; sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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