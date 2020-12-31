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Türkiye'de ilk defa bir yaban hayvanı ölüsüne kriminal inceleme yapıldı

DHA

Türkiye'de ilk defa bir yaban hayvanı ölüsüne kriminal inceleme yapıldı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE´de ilk defa bir yaban hayvanın ölüsü üzerinde kriminal inceleme yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekiplerince Seydikemer-Antalya karayolu üzerinde çenesi parçalanmış halde ölü bulunan vaşak üzerinde yapılan kriminal incelemede, hayvanın araç çarpması sonucu öldüğü, öncesinde de ateşli silahla vurulduğu belirlendi.
Türkiye'de yaban hayatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Fethiye Şefliği ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri iş birliğiyle, Türkiye'de ilk defa bir yaban hayvanın ölüsü üzerinde kriminal inceleme gerçekleştirildi.
Dr. Yasin İlemin, Seydikemer-Antalya karayolunda çenesi parçalanmış vaşak bulunduğu bilgisinin kendilerine verilmesinden sonra çalışma başlattıkların belirtti. İlk incelemede çenesinden travma aldığını tespit ettikleri vaşağın üzerinde Dr. İlemin, kriminal araştırma yapılmasını istediğini kaydetti.
KRİMİNAL İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Fethiye DKMP şefliği ve Dr. Yasin İlemin'in isteği üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan kriminal inceleme istendi. Son dönemde jandarma bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlükleri, yaban hayatını koruma ve gerekli incelemeleri yapmakla da sorumlu olduğu için konuyu gündeme aldı ve kriminal inceleme gerçekleştirildi.
ARKA BACAĞINDA İKİ SAÇMA BULUNDU
Kriminal incelemenin sonucu hakkında bilgi veren Dr. İlemin, "Mevcut ölümün ateşli silah sonucu olmadığı anlaşıldı. Barut ve atış artığı izlerine hayvanın çene ile baş kısmında rastlanmadı. Hayvan tahmin ettiğimiz gibi karayolunda araç çarpmasına bağlı olarak kafasına aldığı travma sonucu ölmüş. Ancak yapılan detaylı tetkiklerde hayvanın, sağ arka bacağında iki adet saçma tespit edilmiştir. Bu saçmalar, hayvanın önceden ateşli silahla vurulduğunu gösteriyor. Ancak bu saçmaların yaraları kapanmış ve kas dokusu içinde kalmış. Vaşak bu saçmalar ile yaşıyormuş" dedi.
VURULDUĞU İÇİN ZAYIF DÜŞMÜŞ
Arka bacakların, vaşak ve karakulak gibi yabani kedi türlerinin avlanmaları için çok önemli olduğunu belirten Dr. İlemin, "Bacak kaslarının içinde saçmalarla yaşamaya çalışan bu vaşak, muhtemelen rahat hareket edemiyordu. Kısıtlı hareket ederek avlanmaya çalışıyordu. Buna bağlı olarak yeteri kadar beslenemediği için zayıf düşmüş. Yaptığımız ölçümlerde hayvanın zayıf olduğunu da tespit ettik. Yine kısıtlı hareket edebildiği için gece vakti karayolunda karşıya hızlı geçemediği için araç çarpması sonucu maalesef ölmüş" dedi.
VAŞAK AVLAMAK YASAK
Ülkemizin doğal bir hazinesi olan vaşağa, ateş edilmesine anlam veremediğini belirten Dr. İlemin, "Bu hayvan hem ulusal hem de uluslararası mevzuat gereği koruma altında. Avı kesinlikle yasak. Aksi durumda büyük cezaları var. Neyse ki son dönemde DKMP ve Jandarma Genel Komutanlığı bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Halkımızın ve avcıların daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu vaşağa, aracın çarptığı yere çok yakın bir noktada, daha önce de karakulak ölü bulunmuştu. Yaban hayatı tarafından yoğun kullanıldığı tespit edilen yerlere ekosistem geçiş noktaları mutlaka planlanmalı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-12-31 15:14:18

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