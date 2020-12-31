Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir sürücünün, park halindeki otomobilinin ön tekeri ile kaportasının arasına giren iguanayı çıkarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputunan arasına girdi. İgunayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-12-31 15:23:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.