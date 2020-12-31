Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması Bin 716 polisin katıldığı uygulamada, 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı

Antalya’da bin 716 polis, 2 deniz, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen “Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması”nda 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye işlem uygulandı.

Yeni yıl öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

Antalya’daki uygulamaya, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, bölge trafik, insansız hava araçları, çevik kuvvet ve deniz limanı şubeleri ve büroları başta olmak üzere bin 716 personel, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda, 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 4 bin 216 araç kontrol edildi, 818 araca 341 bin 192 TL para cezası uygulandı, 22 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 496 iş yeri denetlendi.

Kemer ilçesinde 36 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 Suriye uyruklu kişi “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan gözaltına alındı, ayrıca 13 kişiye “6458 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan toplam 56 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 6 fişek, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.