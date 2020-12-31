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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da 14 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

İHA

Alanya’da 14 yaşındaki kayıp kız çocuğu bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince Hatay’da bulundu.
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki evinden dün saat 13.00 sıralarında çöp dökmen için ayrılan M. K.(14), bir daha geri dönmedi. Ailesi, M. K.'nin gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M. K.’nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde tespit etti. Bunun üzerine oradaki polis merkeziyle irtibata geçen Asayiş ekipleri M. K.’nın bulunmasını sağladı. M. K.’nin Hatay Emniyetindeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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