Falezlerden düştü, deniz polisi kurtardı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 30 metrelik falezlerden dengesini kaybedip denize düşen Ümit K. (31), deniz polisi tarafından botla kurtarılarak yat limanına getirildi. Ağır yaralanan Ümit K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. 30 metrelik falezlerden denize bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Deniz polisi, 50 metre açıkta Ümit K.'yı bularak botla Kaleiçi Yat limanına getirdi. Durumu ağır olan Ümit K.'ya sağlık ekipleri gelene kadar polis ekipleri yardımcı oldu. Kısa sürede Kaleiçi Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri Ümit K.'yı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Ümit K.´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-12-31 20:16:51



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