Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Suat SÖĞÜT/ FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında sürücü yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında FinikeElmalı kara yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Kapıçay mevkisinde şarampole devrildi. Sürücünün sıkıştığı otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm aracı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için morga kaldırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2020-12-31 23:32:28
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