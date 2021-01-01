Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi (2)

KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR, DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Antalya´nın Finike ilçesi yakınlarında şarampole devrilen otomobilde çıkan yangında yaşamını yitiren sürücünün Süleyman Sarı (30) olduğunun tahmin edildiği öğrenildi. Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi´nde sera işçiliği yapan Süleyman Sarı´nın 07 PY 813 plakalı otomobiliyle Elmalı Düdenköy Mahallesi´ne giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Süleyman Sarı´nın otomobilde yalnız olduğu kaydedildi.
YAKINLARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI
Otomobilde bulunan ve Süleyman Sarı´ya ait olduğu değerlendirilen yanmış beden ön inceleme için Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antalya Adli Tıp morguna sevk edilen ceset üzerinde DNA testi için yakınlarından örnek alındığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Suat SÖĞÜT
2021-01-01 00:23:54
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