Antalyalı uzman çavuş yaşamını yitirdi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)BARTIN´da görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç (28) yaşamını yitirdi.
Bartın´ın Amasra ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç yaşamını yitirdi. Kumluca ilçesine bağlı Kuzca Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Zafer Genç´in Antalya kent merkezinde bulunan ailesine acı haber verildiği öğrenildi. Bekar olan Sahil Güvenlik Muhafız Uzman Çavuş Zafer Genç´in cenazesinin bu gece Antalya´ya getirileceği ve cuma namazının ardından Kuzca Mahallesi´nde düzenlenecek törenden sonra toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2021-01-01 00:23:11
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