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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yeni yılı görevi başındayken kutlandı

İHA

Alanya’da sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin yeni yılı görevi başındayken kutlandı

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2020 yılının son saatlerinde ilçedeki hastaneleri ziyaret ederek önce sağlık çalışanlarının ardından da görev başındaki kolluk kuvvetlerinin yeni yıllarını kutladı.
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021 yılına girerken sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini unutmadı. Başkan Yücel, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ile birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Yaşam Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Özel Alanya Şifa Tıp Merkezi ve Özel Alanya Anadolu Hastanesi’ni ziyaret etti. Hem vefakar sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı hem de hastalara acil şifalar diledi.
Yücel: “Hakkınızı ödeyemeyiz”
Sağlık ekiplerinin gösterdiği özverili çalışmaları takdir ederek 2021 yılının kendilerine daha mutlu ve daha sağlıklı bir yıl olmasını temenni eden Başkan Yücel, “Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle her zaman en ön safta yer aldınız. Bizleri yaşatmak için kendi yaşamlarınızdan vazgeçtiniz. Her birinizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Kaymakam Ürkmezer ve Başkan yücel görev başındaki kolluk kuvvetlerini ziyaret etti
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala, yollarda denetim yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel’e Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı eşlik etti.
Kaymakam Ürkmezer: “Kolluk kuvvetlerimizin yeni yılını kutladık”
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, hem emniyet hem de jandarma bölgelerini ziyaret ederek görevi başındaki ekiplerin yeni yıllarını kutladıklarını söyledi. Kaymakam Ürkmezer, “Görevi başındaki Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, İtfaiye, Zabıta Ekiplerimizin ve Sağlık Çalışanlarımızın yeni yıllarını kutluyorum. 2020 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Alanya’da bu süreçten hem sağlık anlamında hem de turizm anlamında olumsuz etkilendi. 2021 yılı umarım bu yıldan çok daha iyi ve sağlıklı bir yıl olur. İnşallah aşı çalışmalarıyla beraber bütün Dünya bu salgından kurtulur. Bizler de bu akşam hem emniyet hem de jandarma bölgesindeki uygulama görevi yapan ekiplerimizi ziyaret ettik. Karada ve denizde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde yılbaşını geçirmeleri için çalışıyorlar. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyor, mutlu bir yıl diliyorum” diye konuştu.
Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, görev başındaki kolluk kuvvetlerine hediyeler vererek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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