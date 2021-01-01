Sağlık çalışanlarından yeni yılda da maske, mesafe, hijyen mesajı



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yeni yıla görevli oldukları hastanede giren sağlık çalışanları, 2021'de de maske, mesafe ve hijyen hatırlatması yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 aydır aralıksız, bayramlar, özel günler dahil izin dahi kullanmadan pandemiyle mücadele için ön cephede savaşan sağlık çalışanları, yılbaşı gecesi de ailelerinden ayrı, koronavirüs pozitif hastalarının tedavisi için mesaiyi sürdürdü. Yılbaşı gecesi hasta bakım personelinden güvenlik görevlisine durmaksızın görev yapan sağlık çalışanları, vatandaşların yeni yılını kutladı, maske, mesafe ve hijyen hatırlatması yaptı.

'MASKE, HİJYEN VE MESAFE KURALLARINI UNUTMAYALIM'

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 yıldır görev yapan Acil Servis hemşiresi Nuray Karademir (41), "Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak biz 7/24 sizlere hizmet vermekteyiz. Biz sizler için yılbaşında da 24 saat buradayız. Siz de lütfen bizler için maske, hijyen, temizlik kurallarını unutmayın. Mesafemize dikkat edelim. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk ve sevgi getirsin" dedi.

'SİZLERİN SAĞLIĞI İÇİN BURADAYIZ'

Hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak 15 yıldır görev yapan Ferdi Güleç (40), "Sizlerin sağlığı için buradayız. Maske ve hijyen kurallarına uyarak sosyal mesafeyi korumanız sizden tek ricamız. Yeni yılda sizlere sağlık ve mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıldır görev yapan, şu anda Covid-19 servisinde görevli hemşire Nilgün Gümüş (30), yılbaşına da hastanede girdiklerini belirterek, "Sağlığımızı korumak için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Herkese yeni yılda, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-01-01 11:27:17



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