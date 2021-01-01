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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs savaşçıları yeni yıla görev başında girdi

İHA

Korona virüs savaşçıları yeni yıla görev başında girdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde pandemi döneminde kısıtlı izinlerle yoğun mesai harcayarak Covid19'a adeta savaş açan sağlık görevlileri yeni yıla da görev başında girdi.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları, yeni yılı nöbet başında karşıladı. Pandemi döneminde bayramlar gibi özel günler dahil kısıtlı izinlerle korona virüs vakalarıyla müdahale eden sağlık çalışanları yılbaşı gecesi de ailelerinden ayrı, Covid19 hastalarını sağlığına kavuşturmak için yoğun mesai harcadı. Görev başındaki sağlıkçılar vatandaşların da yeni yılını kutlamayı, maske, mesafe ve hijyen hatırlatması yapmayı ihmal etmedi.

“Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk ve sevgi getirsin”
Hastanede 19 yıldır görev yapan 41 yaşındaki acil servis hemşiresi Nuray Karademir, vatandaşların sağlığı için 7/24 hizmet vermediklerini söyledi. Karademir, “ Biz sizler için yılbaşında da 24 saat buradayız. Siz de lütfen bizler için maske, hijyen, temizlik kurallarını unutmayın. Mesafemize dikkat edelim. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk ve sevgi getirsin” dedi.

“Sizlerin sağlığı için buradayız”
Hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak 15 yıldır görev yapan 40 yaşındaki Ferdi Güleç, “ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım birimi olarak yılbaşında da hastalarımızın başındayız. Sizlerin sağlığı için buradayız. Sizler de maske, hijyen ve mesafe kurallarına uyarak sosyal mesafeyi korumanız sizden tek ricamızdır. Yeni yılda sizlere sağlık ve mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.

“Lütfen dikkat edelim”
Covid19 servisinde görevli 30 yaşındaki hemşire Nilgün Gümüş ise, yılbaşında da görevlerini başında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sağlığımızı korumak için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına lütfen dikkat edelim. Herkese yeni yılda, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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