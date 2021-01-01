Yörük kültürü kitap oldu

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda Yörük kültürü üzerine gerçekleştirdiği çalıştay ve sempozyumlarda bilim insanlarının sundukları bildirileri ve araştırmaları kitap halinde yayınladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, iki cilt olarak basılan Yörük Araştırmaları kitabının belediyenin Teke Yörük kültürüne yönelik çalışmalarının önemli bir halkası olduğunu belirterek, “Ben inanıyorum ki, Yörük kültürünün geleceğe söyleyeceği çok şey var. Dijital çağa söyleyeceği çok şey var” dedi.

Başkan Uysal, Yörük kültürünün Antalya’yı da içine alan bölgede ciddi bir geçmişi ve karşılığı olan kadim bir yaşam şekli olduğunu ifade etti. Muratpaşa Belediyesi olarak bu kültür üzerine bilinçlenme, Yörük kültürünü bugüne uyarlama ve gelecek kuşakların karşılaştıkları güncel durumlarda bu kültürden yararlanmasını sağmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Uysal, bu kapsamda geçmiş yıllarda bir dizi çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) ile gerçekleştirilen bu çalıştaylarda bilim insanlarının yaptıkları sunumları, araştırmalarını kitaplaştırdıklarını kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:

“YÖRKAM’a, bu alanda faaliyet gösteren bütün derneklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kültüre zenginlik katan insanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki, çevre ilişkilerinden tutun kuşaklar arası ilişkilere, cinsiyetler arası iş bölümüne kadar 24 saat mesai kavramından tutun insanlarla olan diplomatik ilişkilere kadar Yörük kültürünün geleceğe söyleyeceği çok şey var. Dijital çağa söyleyeceği çok şey var. Gelecek nesillerimizin bunu uyarlayabileceklerini, güncelleyebileceklerini düşünüyorum. Çalışmalarımızı bu eksende devam ettireceğiz.”

Başkan Uysal, iki cilt halinde basılan Yörük Araştırmaları kitaplarının yanı sıra 1942 yılında Antalya’da dünyaya gelen ve uzun süre Antalya köylerinde öğretmenlik yapan ve henüz 53 yaşındayken vefat eden yazar Duran Yılmaz’ın “Yörük Hikayeleri” kitabının da yeni baskısının Muratpaşa Belediyesi’nce yapılacağını aktardı. Bu kitapların Yörük kültürü üzerine çalışan kişi ve kurumlara ücretsiz ulaştırıldığını belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde TekeYörük kültürünün büyük müzisyeni Kadir Türen’in yani Curacı Kadir’in ismini verdiğimiz parkın açılışının gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız hep devam edecek. İnanıyoruz ki, gelecek kuşaklar bundan ciddi şekilde yararlanacaklar. Yörük kültürü geleceğe ışık tutuyor. Sadece nostalji ile kalmasının çok bir faydası ve anlamı yok. Geleceğimize, yeni kuşaklarımıza doğru şeyler söylüyor. Bu anlamda yerelden evrensele Yörük kültürüyle ilgili çalışmalarımız devam edecek.”

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