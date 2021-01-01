Koronavirüsü yendi, plazmasıyla 8 kişiyi hayata bağladı



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesi devlet hastanesinde Covid-19 hastalarının tedavilerinin sürdüğü yoğun bakım servisinde temizlik görevlisi olarak çalışırken hastalığa yakalanan Hasan Denizli (34), 17 günün sonunda iyileşince aynı serviste çalışmaya devam etti. Hasan Denizli, iyileştikten sonra 8 kez plazma bağışlayarak, 8 hastanın da iyileşmesine yardımcı oldu.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde ağır Covid-19 hastalarının tedavi edildiği ve 'kırmızı alan' olarak nitelenen yoğun bakım servisinde geçen nisan ayında işçi statüsünde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Hasan Denizli, 5 Ağustos tarihinde Covid-19 virüsü kaparak hastalandı. Tedavisi önce evde ardından aynı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan Hasan Denizli, 17 gün sonra tamamen iyileşerek taburcu edildi. Bir süre evinde dinlenen Denizli, yeniden işbaşı yaptığında kendi isteğiyle aynı yoğun bakım servisinde çalışmak istediğini iletti.

8 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI

Hastane yönetiminin bu isteği kabul etmesiyle yoğun bakım servisinde çalışmaya devam eden Hasan Denizli, Covid-19 hastaları için hayati önemi olan kan plazması ihtiyacı olduğunu duyunca Türk Kızılayı Antalya Kan Merkezi'ne başvurdu. Her 10 günde bir plazma veren Hasan Denizli, bugüne kadar Covid-19 hastası 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldu.

BAŞKA SERVİSE VERİLMEK İSTEMEDİ

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, fedakarlıkları dolayısıyla Hasan Deniz'e teşekkür plaketi verdi. Başhekim Çınar, "Görevine döndükten sonra kendisine, 'Ağır rahatsızlık geçirdin. Seni izole servise değil de daha hafif bir yere alalım' dedik. Kendisi bize, 'Hocam ben Covid-19 hastalığının ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Burada en ağır durumdaki hastalarla çalışmak istiyorum, onlara yardımcı olmak istiyorum' deyince biz de anlayış gösterdik. Çok büyük fedakarlık göstererek aynı serviste çalışmaya devam etti" dedi.

'HASTALARA YARDIMCI OLMAK İSTEDİM'

Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaklaşık 9 aydır çalıştığını söyleyen Hasan Denizli ise şöyle konuştu:

"Hastalığı çok ağır atlatmıştım. Hastane yönetimi beni başka bir servise vermek istedi, ancak ben bu hastalığı geçirdiğim, birebir yaşadığım için hastalara yardımcı olmak istedim. Hastalara ne kadar iyi bakılırsa daha iyi oluyorlar. Serviste temizlik yapıyorum, yatan hastaların tüm temizlikle ilgili işlemlerini yapıyorum. Ben hastaların neler yaşadığını ve ne durumda olduklarını bildiğim için burada çalışmaya devam ediyorum."

Hastalığa yakalananların iyileşmesi için Covid-19 rahatsızlığı geçirenlerin kan plazmasının önemli olduğunu ve buna ihtiyaç duyulduğunu öğrendiğini anlatan Denizli, "Covid tedavimi tamamladıktan sonra plazma ihtiyacı olduğunu öğrendim. Bugüne kadar 8 defa plazma verdim, 8 kişinin iyileşmesine yardımcı oldum. Bu çok iyi bir his. Bu hastalığı atlatan tüm vatandaşları plazma vermeye davet ediyorum. İnsanları kurtarmak, yaşamalarını sağlamak güzel bir duygu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-01 13:33:13



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