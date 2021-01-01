Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı (2)

YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZE GİRDİLER
Hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 19,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması sona eren turistler sahile akın etti. Yılın ilk gününde denize giren turistler, keyifli dakikalar geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-01-01 16:09:17
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