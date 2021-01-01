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2021 yılında Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemeyecek AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: " Yeni yılda 2020’ye kıyasla turizmde yüzde yüz artış bekleniyor" "Türkiye 2019 rakamlarına ancak 2023 yılında ulaşabilecek"

İHA

2021 yılında Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemeyecek AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu: " Yeni yılda 2020’ye kıyasla turizmde yüzde yüz artış bekleniyor" "Türkiye 2019 rakamlarına ancak 2023 yılında ulaşabilecek"

– 2020 yılını yüzde 70 zararla kapatan Antalya, 2021'de yüzde yüzlük artış bekliyor. AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, " 2021 yılında Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemeyecek" dedi. Kavaloğlu tüm artışlara ve beklentilere rağmen ise 2019 yılındaki rakamlara ancak 2023 yılında ulaşılabileceğine dikkat çekti.
Geride bıraktığımız 2020 yılında yaşanılan pandemi süreci ile sekteye uğrayan turizm sektörü, aşının uygulamaya geçirilmesi ile eski günlerine dönmeye başlıyor. 2020 yılına kıyasla yeni yılda yüzde yüz artış bekleyen turizmciler, pandemi döneminde Türkiye’nin sağlık turizm sertifikası ile dünya geneline yakaladığı önemli çıkışa dikkat çekiyor.

“2021’de 2020’ye göre yüzde yüz artış bekliyoruz”
Yeni yılda 2020’ye göre yüzde yüz artış beklediklerini söyleyen AKTOB Başkan yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “2020’de Türkiye özellikle sağlık turizm sertifikası ile birlikte çok öne çıktı ve dünyada ilgi toplayan bir ülke oldu. Özellikle Antalya’ya gelen yaklaşık 3 buçuk milyon turist bunun kanıtı. 2020 için söylüyorum, Rusya, Ukrayna, İngiltere ön plana çıktı. 2020’de özellikle gelememiş olan İskandinav ülkeleri de katılınca 2021’de 2020’ye göre yüzde yüz artış bekliyoruz. Tabi ki bu rakam 2019 rakamlarının çok daha altında kalacak. Türkiye ancak 2019 rakamlarını 2023 yılı gibi ulaşacak. 2021 yılında da Antalyasız, Türkiyesiz bir dünya turizm düşünülemez. Nisan ayı itibari ile sezonu açıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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