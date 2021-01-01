Sokakta yılbaşı kutlayan gençler polisi görünce kaçtı (2)



POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi´nde kimliği belirsiz bir kişi, yeni yıla girerken beraberindekilerle birlikte aracından inip, pompalı tüfekle havaya ateş etti. Diğerleri ise havai fişek patlattı. O anları cep telefonuyla kaydeden kişinin ise, görüntüde "Vay anasını o nasıl pompalı. Helal sana abim" dediği duyuldu.

Kepez ilçesinde çekilen başka bir görüntüde ise sokakta havai fişek patlatan grubun gelen polis ekibini görünce kaçma anları yer aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-01-01 17:53:28



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