Başakşehir kafilesi Alanya'da

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Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, bu akşam ilçeye gelerek konaklayacağı otele yerleşti.

Süper Lig’in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşma için Başakşehir kafilesi de akşam saatlerinde havayoluyla AlanyaGazipaşa Havalimanı’na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki konaklayacağı otele yerleşti. Turunculacivertli ekip maç saatine kadar otelde kampa girdi.

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