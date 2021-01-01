Başakşehir, Alanya´ya geldi

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Burcu MUTLU/ALANYA, (DHA)-SÜPER Lig´in 16´ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir kafilesi hava yoluyla Alanya´ya geldi. Kalacakları otele gelerek yerleşen turuncu lacivertli ekip maç saatine kadar kampa girdi.

Süper Lig´in 16´ncı haftasında yarın saat 16.00´da Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. İstanbul´dan hava yoluyla gelen turuncu lacivertli takım, Gazipaşa Alanya Havalimanı´na indi. Buradan kara yoluyla kalacağı otele gelen Başakşehir kafilesi, maç saatine kadar kampa girdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başakşehirli futbolcular otobüsten inerken görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-01-01 20:21:30



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