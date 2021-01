Yıllarca çektiği kronik kasık ağrılarından ameliyatla kurtuldu

Burcu MUTLU/ALANYA, (Antalya) (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yıldız Yılmaz (46), 13 yıldır çektiği kronik kasık ağrısından ameliyat ile kurtuldu. Yılmaz, "Şu anda iyiyim, bacaklarımın üzerine kalkabiliyorum, oturabiliyorum. Kronik olan bacak ve kasık ağrılarından kurtuldum, rahatladım. Şimdi iyiyim" dedi.

Alanya'da yaşayan Yıldız Yılmaz, 13 yıl önce kasık ağrısı yaşamaya başladı. Çok sayıda doktora giden hatta 3 kez ameliyat olan Yılmaz, ağrılardan kurtulamadı. Son olarak da Alanya'daki Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Mülayim'e başvurdu. Kadın hastalıklarında laparoskopi ve infertilite, tüp bebek, kısırlık tedavisiyle kronik pelvik ağrı konularında uzman olan Prof. Dr. Mülayim, Yıldız Yılmaz'ı ameliyat ile sağlığına kavuşturdu.

YILLARCA AĞRI ÇEKMEMEK İÇİN DOĞRU TANI ÖNEMLİ

Prof. Dr. Barış Mülayim, Yıldız Yılmaz'ın uzun yıllar çektiği ağrıların aslında ergenlik dönemiyle birlikte kadınların yüzde 20'sinde, kendisine muayeneye gelen her 10 kadından da birinde görüldüğünü aktardı. Prof. Dr. Mülayim, "Kronik pelvik ağrısı olan hastalarımız genelde doğru tanı alamamakta. Her branş örneğin kadın hastalıklarından düşünürsek sadece rahmine bakılır, yumurtalıklarına bakılır ve burada bir şikayeti yoksa 'Bu senin pelvik, kasık ağrın kadın hastalıklarına bağlı değil' diyerek gönderilir. Hasta daha sonra bölüm bölüm dolaşır. Ama her bölüm sadece kendi hastalıkları açısından değerlendirir. Böylece hasta yıllar süren çaresizliğe girer" dedi.

'BU AĞRILARIN TEDAVİSİNDE BİRKAÇ BRANŞIN UZMANI BİR ARADA ÇALIŞMALI'

Yıldız Yılmaz'ın da aynı durumda olduğunu hatta yakınlarının bu durumu psikolojik olarak değerlendirdiğini, bu söylemlere rağmen tedavi olmak için araştırmalarını sürdürerek kendisine geldiğini ifade eden Prof. Dr. Mülayim, bu şekilde şikayetleri olan hastalara uygulanması gereken tedavi sürecini anlattı. Hastalık hakkında da bilgi veren ve kronik pelvik ağrının nedenleri arasında halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis hastalığı, daha önce geçirilen ameliyatlar, pelvik taban kasları gibi durumlar yer aldığını da belirten Prof. Dr. Mülayim, "İlk önce şikayet, hikayeyi düzgün dinleyerek sonra muayene ederek, ardından görüntüleme tekniklerini uygun bir şekilde kullanarak en son tanıyı koyarak o bölgeye özellikle laparoskopik cerrahiyle girerek ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Kronik pelvik ağrı multi disipliner yani birkaç branşı içeren ve bu birkaç branşın hekiminin ortak çalışması gereken bir şikayet. Nöropelvioloji ise size herkesin kendi branşında bildiğinden farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu disiplini öğrendiğiniz zaman hastaya, örneğin kadın hastalıklarına geldiği zaman sadece rahmine, yumurtalıklarına bakalım değil. Pelviste sinirleri de inceleyelim, sinirlerde bir şey olabilir ya da bir rahatsızlığı var acaba o rahatsızlık sinirlere mi bası yapıyor gibi farklı bir bakış açısı getiriyor" diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR AMELİYAT BEKLİYORDUM AMA ÇOK KOLAY GEÇTİ'

Yıllarca çektiği ağrıların ardından sağlığına kavuşan Yıldız Yılmaz da şunları söyledi:

"Ağrılar git gide arttı. Ben 365 gün hasta olmaya başladım. Bacağımın ağrısı gittikçe ilerlemeye başladı. Dıştan görünüş olarak bir şeyim yoktu ama içeriden kasık bölgemde 'vulva' denilen bölgede, sol bacağımın kuyruk sokumuna yakın kısmında iğne gibi vuran ağrılar vardı. Son zamanlarda sert yere oturduğumda, yürüyemez olmuştum. Hemen yoruluyordum. Uyku düzenim bozulmuştu. Şu anda iyiyim. Ameliyattan önce korkmuştum. Hoca 'Zor bir ameliyat olacak, senin daha önce olduğun ameliyatlar gibi değil. Sinirlerin için beyin cerrahıyla beraber gireceğiz' demişti. Bana göre ameliyat çok kolay geçti. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim, bacaklarımın üzerine kalkabiliyorum, oturabiliyorum. Kronik olan bacak ve kasık ağrılarından kurtuldum, rahatladım. Şimdi iyiyim."DHA-Sağlık Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

