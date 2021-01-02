Emekli öğretmenin geri dönüşüm saksıları Cezveden çaydanlığa, tencereden kazana ne bulduysa dekoratif saksı yapıyor Çöpe atılacak ya da işe yaramayan sıra dışı eşyaları, delik taşları çiçek saksılarına dönüştürüyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde emekli öğretmen 70 yaşındaki Abdullah Kara’nın, kullanılmayan eski eşyaları değerlendirerek dekoratif çiçek saksılarına dönüştürdüğü evinin bahçesi, merak edip görmeye gelenleri hayran bırakıyor.

Antalya’nın Akseki İlçesi Çukurköy Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Kara, özellikle emekli olduktan sonra daha çok ilgilendiği bahçesini güzelleştirmek için çalışmalara başladı.

Sıradan, düz teneke saksılar yerine evinde kullanmadığı, çöpe gidecek eşyaları değerlendiren Kara, ilginç görsel güzellikler elde etmesinin yanı sıra toplumsal farkındalık da oluşturuyor.

Bahçesinin, çaydanlıktan tencereye, kalemlikten ayakkabıya, semavere kadar saksı yaptığı eşyaları merak edip görmeye gelenlerin ilgisini çektiğini ifade eden Kara, çevre duyarlılığını artırmaya çalıştığını, misafirlerine çevre ile insanın barışık olması, dost olması gerektiğini anlattığını belirtti. Eski mutfak eşyalarının yanı sıra kaya parçalarını hatta yumurta kabuklarını bile bahçesinde saksıya dönüştürdüğünü anlatan Kara, "Eski eşyalar genelde atılır. Başka bir şekilde değerlendirmek kimsenin aklına gelmez. Ben bu eski mutfak eşyaları ile evimizin önünü muhteşem çiçeklikler yapmak için çaba gösterdim. Tek yapmanız gereken, bunları toprakla doldurup, istediğiniz rengarenk çiçekleri ekmek" dedi.

Güzel çevrenin insanın psikolojisine de iyi geldiğine işaret eden Kara, şöyle konuştu: "Bahçe kıymetli. İyi bakılmış güzel bir bahçenin insanı da güzelleştirdiğine inanıyorum. Bu inançla bahçemi güzelleştirirken, kullanmadığımız çöpe gidecek eşyaları bahçemde nasıl değerlendirebilirim diye de düşündüm. Sıra dışı eşyaları, delik taşları bahçemde dekoratif çiçek saksılarına dönüştürdüm. Bahçemde ve bahçemden evimin önüne sarkan çiçekler görsel bir şölen sunuyor. Saksı her yerde var ama düz ve görsel açıdan bir cazibesi yok. Oysa bu eşyaları değerlendirmek çok daha güzel oluyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Bunu bahçemi görmeye gelenlerin ilgisinden anlıyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor."

Çukurköy Mahallesinden komşuları Hülya Yüksel de, emekli öğretmen Kara’nın gösterdiği çevre güzelleştirme çabalarının mahalle halkına örnek olduğunu söyledi.

Başta Kara’nın komşuları olmak üzere çoğu mahalle sakininin eski eşyalarını atmadığını belirten Yüksel, "Artık eskimiş hiçbir eşyamızı atmıyoruz. Ya kendisine getiriyoruz ya da bir eski tencerenin içerisine toprak koyarak çiçek ekiyoruz. Emekli öğretmenimiz sadece bununla kalmıyor. Mahallemizde kendisine ait arazilerde iyi tarım yapıyor. Verimi artırmak için çalışıyor ve bunları çevresindekilerle paylaşıyor. Her konuda örnek bir insan. Onun komşumuz olması bizim için şans. Onun sayesinde eskimiş mutfak araç gerecimizi atmıyoruz, çiçek ekiyoruz" diye konuştu.

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