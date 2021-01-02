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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı

DHA

Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kimliği belirsiz bir kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli para kumbarası yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alıp duvarı kıran kişi, paraları çamaşır sepetine döktü. O anları da sosyal medya hesabından duyurdu.
Turizm kenti Antalya'da yaşayan kimliği belirsiz bir kişi, ilginç bir tasarruf ve para biriktirme yöntemi buldu. Esrarengiz kişi, oturduğu dairenin duvarına gizli bir bölme yaptırıp, madeni ve kağıt para girecek kadar bölüm yaptı. Yılbaşı gecesi eline çekiç alan kişi, oturduğu odanın kartonpiyer duvarını kırdı. Evdeki bir çocuğun "Aa para görüyorum" sözleri kamera kayıtlarına yansıdı. Bu kişi, kırılan duvar içindeki madeni ve kağıt paraları önce çamaşır sepetine, ardından da saymak için yere döktü.
O anları cep telefonu kamerasına kaydenen kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Duvarına gizli kasa yapan kişinin kim olduğu kentte merak konusu oldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-01-02 14:19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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