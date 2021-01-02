Duvardaki gizemli kumbaranın sırrı ortaya çıktı Daha önce akvaryum olarak kullandığı alanı kumbara yaptı, TL değer kaybedince altına çevirmek için duvarı kırdı 2 bin 338 lirayı tek tek sayan Korkmaz o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı

Antalya'da para biriktirmek için duvara kumbara yapan ev sahibinin esrarengiz hareketinin sebebi ortaya çıktı. Asansör bakım teknisyeni olan ev sahibi 37 yaşındaki Harun Korkmaz'ın daha önce duvarın her iki tarafından görülebilen akvaryumu kaldırdıktan sonra boş kalan alanı kumbara yaptığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Harun Korkmaz bir yıl önce duvarın her iki tarafından da izlenebilen bir akvaryum yaptı. Aradan geçen sürede akvaryumun yerini değiştirmek isteyen Korkmaz, akvaryumdan boş kalan alanı doldurmadı ve kumbara yapmaya karar verdi. Duvarı kapatırken de madeni ve kağıt paranın girebileceği küçük bir delik bırakan Harun Korkmaz 1 yıl boyunca 2 bin 338 lira biriktirdi. Zaman içinde Türk lirasının değer kaybettiğini düşünen Harun Korkmaz, parayı bozdurup altın almak için başka çaresi olmayınca duvarı kırdı.

Bir yıl boyunca eline geçen madeni ve bozuk kağıt paraları buraya dolduran adam kumbarayı boşalttığı anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Eline aldığı bir çekiçle enlemesine kestiği alanın arkasına denk gelen bölümünü çekiçle kırdı. Elini içeri sokabilecek kadar alanı kıran adam, daha sonra duvarın arkasındaki madeni ve kağıt paralara ulaştı. Duvarın arkasındaki paraların bir plastik sepete boşaltılması da ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedildi. Duvarı çekiçle kırdığı anlar, içerdeki paralar ve parayı plastik sepete boşalttığı anları cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaşan adamın duvardan kumbarası çok sayıda beğeni aldı.

Kumbara yaptığı duvardan kırıp parayı çıkarmasının maliyeti ise kafa karıştırırken Harun Korkmaz, "Duvarın yeniden yapılması 10 liralık alçıya bakar" dedi.

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