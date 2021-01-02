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Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı kardeşler nöbete başladı

DHA

Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı kardeşler nöbete başladı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4 kız kardeş ve erkek kardeşlerinin oğluna miras olan arazide, 1000'in üzerinde mandalina, nar ve zeytin ağacı kesildi. Ağaçları kestiğini itiraf eden mirasçı Ünal Karcı, "Buraya muz tesisi yapacağım. Burada yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Ağaçları kestik, kesmeye de devam edeceğiz" dedi. 4 kız kardeş ise ağaç kesiminin haksız olduğunu öne sürerek, yeni kesimlerin yapılmaması için nöbete başladıklarını söyledi.
Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi Belendibi mevkiinde 360 dönüm arazi içindeki ağaçlardan birçoğu varislerden Ünal Karcı tarafından kestirildi. Ağaçların kesildiğini haber alıp araziye gelen diğer varisler olan 4 kız kardeş gördüklerine inanamadı. Varisler Fatma Bülüç, Halime Yılmaz, Gülsüm Akıdan ve Sevgi Demir, ağaçları kardeşlerinin oğlu Ünal Karcı'nın kestirdiğini söyledi. Yasal haklarını aramak için polise başvurduklarını anlatan kız kardeşler, sorun çözülene kadar arazide gece ve gündüz nöbet tutmaya başladıklarını söyledi. Bölgede yaklaşık 850 mandalina, 200300 nar ve zeytin ağacının kesildiği öğrenildi.
'KESENİN ELLERİ KIRILSIN'
Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan kardeşlerden Fatma Bülüç, "Burası bize babamızdan miras. Bunlar 25 yıllık ağaç, bunu ne emeklerle yetiştirdi. Buraları muz seralarına kiralamak için kestirmiş. Günah değil mi? Kesen mirasçılarımızdan birisi, kardeşimizin oğlu. Yazık değil mi? Bu ağaçları kesemezsin. Baban gözünün önüne gelmiyor mu? 'Ağaçları kestiremezsin' dememe rağmen birkaç gün sonra geldiğimizde ağaçların kesildiğini gördük. Hangi vicdanı elverdi de kestirdi böyle? Ağaçları kesenin elleri kırılsın. 850 mandalina, 200300 nar ve zeytin ağacı var. Toplam 12 bin civarında burada ağaç var. Kalanını da kesmesin diye nöbet tutuyoruz. Bu ağaçları gece kesmiş. Buralar 5 yıldır yeğenimizde kirada ama kira da ödemiyor. Üstelik ağaçları kesti" dedi.
'TOPLAM 360 DÖNÜM ARAZİ'
Yeğeninin araziyi vefat etmiş dedesinden kiraladığını söyleyen Fatma Bülüç, "Bu arazide yeğenimin sadece 17 dönüm hissesi var. Ona düşen 17 dönüm. Onun burayı kesme hakkı yok. Babam bu ağaçları dikti, bize bıraktı. Burada 5 kardeşe ayrı ayrı 5 tane işçi evi bile yaptırdı. Babam her şeyi ayarlı yaptı. 'Muhasebecide yetkisi var dedemin' dedi ama ölen adamın yetkisi, vekaleti olmaz. Toplam 360 dönüm arazi tamamı narenciye ve zeytin. Polis geldi tutanağını tuttu. Pazartesi günü dava açılacak. Orada araca yükledikleri ağaçların odununu da polis araçtan indirtti. Bu ağaçların kesilmesi bizi bitirdi. Gece gündüz burada nöbet tutuyoruz" diye konuştu.
'BURADA BİR KATLİAM YAPILMIŞ'
Kardeşlerden Halime Yılmaz ise şöyle konuştu:
"Babam öldükten sonra vekaletname ile kiralamayı devam ettiriyor. Şimdi işgalci mi kiracı mı ne olduğunu bilemiyoruz. Bize ispat etsin. Bu kestiği ağaçlar onun mu benim mi? Daha miras ayrılmadı. Buralar 5 kişi hisseli. Burada kendisinin 17 dönüm tarlası var ama neresi. Sadece burada değil başka yerlerde de tarlası var. '2015 yılına kadar kiracıyım' dedi, bekledik. 2015'ten sonra kabul etmedik. Bu tarlalar için bizim dava süreçlerimiz var. Tapudaki görevliler 'gidin mahsulü toplayın sizin de hakkınız var' diyor ama biz vicdanen bekledik. Burada bir katliam yapılmış. Biz yasal yollarla gitmesini istedik ama olmadı. Biz yağmurda ve çamurda gece gündüz nöbet tutuyoruz. Bu problemler çözülünceye kadar gece gündüz nöbetteyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz."
'İŞİME ENGEL OLUYORLAR'
Ağaçları kestiği iddia edilen Ünal Karcı ise, kestiğini kabul ederek, şunları söyledi:
"Biz bu ağaçları kestik ama bizim bir dayanağımız var. Ben buraya muz tesisi yapacağım. 15 milyonluk bir tesisten bahsediyorum. Burada yasal olmayan hiçbir şey yapmadım. Şahısların şikayeti üzerine savcılığa ifademi verdim. İfademde 5 artı, 20 yıllık toplam 25 yıllık sözleşmem olduğunu ve kullanım hakkının bende olduğunu, toprağı istediğim şekilde işleme hakkım olduğunu beyan ettim. Savcılık serbest bıraktı. Şu an benim yerimi gelip işgal ediyorlar. Gelip benim işime engel oluyorlar. Kendileri kepçenin önüne yatarak 'yaptırmam' diyorlar. Ben burayı rahmetli dedemden kiraladım, halen sözleşmem geçerli. Noterden yapılmış geçerli olan bir sözleşme. Bunlar bu sözleşmenin farkında ama çevrecilikle tutturmaya çalışıyorlar. Bunlar olayı farklı yönlere çekmeye çalışıyor. Araziler daha bölüşülmedi. Araziler halen dedemin üzerine bunlar arazilerin sahibi değil. Mahkeme de devam ediyor. 2018 yılında mirasın bölüşülmesi hem de benim sözleşmemim iptali için dava açtılar. Zeytin ağaçlarının çoğunu kesmemizin sebebi bakımsız olduğudur. Ağaçlar dar alana dikildiği için biz ağaçların kökünü alıp aşılayıp başka bir yere dikeceğiz. Biz zeytin ağaçlarını kestik değil. Narenciyeleri kestik. Kesmeye de devam edeceğiz. Buraya toplam 117 dönümlük muz serası yapılacak."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-01-02 17:17:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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