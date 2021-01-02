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Yılbaşı gecesi yanan mağazada yeniden yangın çıktı; 2 iş yeri küle döndü

DHA

Yılbaşı gecesi yanan mağazada yeniden yangın çıktı; 2 iş yeri küle döndü


Ömer KARÇA/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yılbaşı gecesi çıkan yangında maddi zarar meydana gelen halı ve züccaciye mağazasında, bugün 2'nci kez yangın çıktı. Mağaza yangında kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki telefon satış mağazası tamamen, klima satış mağazası da kısmen yandı. İş yeri sahipleri itfaiyenin ihmali olduğunu öne sürerek, tepki gösterdi.
Manavgat'ın Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Zeyrek Salıcı'nın sahibi olduğu halı ve züccaciye mağazasında yılbaşı gecesi saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri söndürdü. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen mağazada bugün saat 14.00 sıralarında yeniden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında yan tarafta bulunan telefon mağazası tamamen ve klima satışı yapılan iş yeri ise kısmen yandı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yeri sahipleri, duruma tepki gösterdi.
'İTFAİYENİN İHMALİ VAR'
Telefon satışı yapılan iş yerinin sahibi Ökkeş Kendirci, yılbaşı gecesi çıkan yangının itfaiye tarafından tamamen söndürülmediğini iddia ederek, "Geçen akşam yangın çıktığında itfaiye tamamen söndürmedi. 'Söndürdük' diye bırakıp, gittiler daha sonrasında soğutma tam anlamıyla olmadığı için ikinci dükkana sıçradı ve ikinci dükkan komple yandı. Üstünden bir gün geçti hala yanıyor, bu nasıl soğutma? Bu nasıl söndürüldü. Bunu soruyorum, yazık değil mi bu kadar insanın emeğine, malına mülküne ekmek teknesi burası. 'Bir tane itfaiye aracı bırakın burada nöbetçi kalsın' dememize rağmen bırakmadılar. Tutanaklarını tutup bırakıp gittiler, burası tekrar yandı, dükkan komple yandı kullanılmaz hale geldi. Burada itfaiyenin ihmali var, biz bunu kendilerine belirttik, biz bunu anlattık. İçeridekilerin tamamı yanıcı madde, halısı perdesi. Bunun sönmeyeceğini biz biliyoruz. Kendileri bilmiyor mu?" dedi.
'ZARARIMIZIN KARŞILANMASI GEREKİYOR'
Klima satışı yapılan iş yerinin sahibi Şerif Savaş da ilk yangında itfaiye görevlilerini, ateşin tamamen sönmediği konusunda uyardıklarını söyledi. Şerif Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim burada akıl alamayacak kadar zararımız var, bizim zararımızı kimin karşılayacağını öğrenmek istiyoruz. Bizim zararımızın karşılanması gerekiyor. Zaten uzun zamandır salgından dolayı çalışmıyoruz, onun üzerine de dükkanlarımız yandı. Bunun üzerinde dükkanlarımızda hasar var. Bizim hasarımızı kim verecek, belediye mi verecek, kim bize kulak verecek, kim bizi dinleyecek?"
'GÖZLERİM GÖRMÜYORDU'
Yangının ilk çıktığı halı mağazasının sahibi Zeyrek Salıcı, yangın sırasında içeride yattığını belirterek, "Bir anda elektrikler kesildi. Dışarı baktım, dışarıda elektrik var, içeriye baktım içeride duman gördüm. Kendim müdahale etmeye çalıştım. Baktım kendimi kurtaramayacağım, sağım solum yandı. Arka taraftan kendimi zor kurtardım. Dumandan zehirlendim, arkadaşlar hastaneye götürdü. Gözlerim görmüyordu, şu an yeni yeni görmeye başlıyor" dedi.
Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-01-02 17:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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