Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 30’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Epureanu kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kaleci Marafona’da kaldı.

66. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın ceza sahasının sağından sert şutu üstten auta gitti.

80. dakikada Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topla tek başına rakip kaleye kadar geldi. Savunmayı ve kaleciyi geçen Davidson’un şutu direkten geri döndü.

84. dakikada Fatih’in ara pasında ceza sahası sağında topla buluşan Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

89. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek içeri kadar getirdiği topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşu kaleci Volkan’da kaldı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Steven Caulker xxx, Giorgos Tzavellas xx, Francois Moubandje xxx, Berkan Kutlu xx, Manolis Siopis xx (Umut Güneş dk. 86 ?), Efecan Karaca xxx (Tayfur Bingöl dk. 70 x), Anastasios Bakasetas xx, Davidson xx (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Adam Bareiro xxx (Salih Uçan dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Rafael Da Silva xxx, Alexandu Epureanu xx, Cemali Sertel xx (Nacer Chadli dk. 46 x), Carlos Ponck xx (Berkay Özcan dk. 75 x), Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xxx, Okechukwu Azubuike xx (Fredrik Gulbrandsen dk. 46 xx), Deniz Türüç xxx, Edin Visca xx, Enzo Crivelli xx (Danijel Aleksic dk. 75 x)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Bakasetas (dk. 19), Francois Moubandje (dk. 21), Tayfur Bingöl (dk. 84) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Edin Visca, Rafael Da Silva (Başakşehir), Manolis Siopis, Marafona, Francois Moubandje (Alanyaspor)

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