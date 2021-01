Aytemiz Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçının ardından

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

ATAN: HEP ZİRVEDE KALMAK İSTİYORUZ

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımından çok memnun olduğunu belirtirken, "Biraz baskı altında maça çıktığımızı söyleyebilirim. Son dönemlerde deplasman mağlubiyetlerinden sonra açıkçası iyi futbol oynamadığımız için eleştirildiğimiz bir dönem yaşadık. Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Bugün ligin 4-5 doğal favorilerinden bir tanesi, çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı net bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıda oyundan çok memnunum. İkinci yarı 2-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla tabii biraz geriye yaslandık. Onlar da çok gelmeye başladı ama 60'ıncı dakikadan sonra çok rahat çıkmaya başladık. Bence net bir galibiyet oldu. Her şeyden önce oyuncularımı kutluyorum. Onlar gerçekten övgüyü çok fazla hak ediyor. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bazı büyük bütçeli takımların 3-4 senede oynar hale geldiği oyunu biz ikinci ayda 4'üncü haftadan beri oynamaya başladık. Bunu insanlar yanlış anlamasın ukalalık olarak söylemiyorum, oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz, 1'inci, 2'nci, 3'üncü. Ama o bölgede kalmak istiyoruz" dedi.

"PERŞEMBE AKŞAMI GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında teknik direktörü Erol Bulut'un eski takımına karşı oynayacağı oyun ve Alanyaspor'un son deplasman mağlubiyetleri sonrası nasıl bir yol izleyecekleri sorusunun üzerine Atan, "Erol hoca burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5'inci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Daha önce de tebrik ettim onu. Şu anda ligin zirvesine ortaklar, çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ligin doğal favorilerinden, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi. Ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü oyunumuz belli, bunu en iyi nasıl yaparız, rakibi sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz, top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız, hangi boş oyuncuyu buluruz bunları kovalayacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizce perşembe akşamı güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BİR ÇÖZÜMÜNÜ BULACAĞIZ"

Bir gazetecinin, Alanyaspor'un açık oynayan rakiplere karşı rahat ancak kapanan rakiplere karşı zorlanan bir takım olduğunu ve bunun nedeninin ne olduğunu sorması üzerine Çağdaş Atan, şu yanıtı verdi:

"Bitiricilik noktasında kapanan takımlara karşı, üreticilik noktasında bazı sıkıntılar yaşadığımızı inkar edemeyiz. Ama bu hep bu şekilde olmayacak. Biz bu 22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık. Yani sahada tam anlamıyla diri değildik. Biz bu maça çıkarken hafta içi maç olmamasının bize büyük bir avantaj olacağını zaten düşünüyorduk. Fizik olarak çok iyi bir takımız ama gerçekten çok yüksek şiddetli maçlar oynayıp yıprandık. Bundan sonra bu kadar kolay kapanan takımlara karşı maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani tabii ki zaman zaman maç kaybedeceğiz ama sahada daha planlı hücumsal anlamda daha fazla şeyleri deneyen, bütün opsiyonları deneyen bir takım olarak devam etmemiz gerekiyor. Golü attıktan sonra daha farklı işler yapabiliyoruz, bunun farkındayız. Ama bu oyunun cevaplarından bir tanesi bu. Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız. Ama bunları da aşmak için her hafta çalışıyoruz. Bir çözümünü bulacağız."

"HER ŞEY SALİH'İN ELİNDE"

Son haftalarda Salih Uçan yerine Berkan ile maça başlamasının, Salih'e gelen transfer teklifleriyle bir alakası olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Atan şöyle cevap verdi: "Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde bizim takımda. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöyle de düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşme yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde."

SARALOĞLU: BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR SKOR

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söylerken, mücadelede hak etmedikleri sonucu elde ettiklerini vurguladı. Saraloğlu, "Oyun olarak değil, kalite olarak bu sonucu hak etmedik. Maça her 2 takım da kontrollü başladı. 19. dakikada duran topta karambol oluştu ve rakip oyuncu topa dokunarak 1-0 öne geçti. Maalesef bu dakikadan sonra maçın kaderi belli oldu. Kalemizde bulduğumuz 2'nci golde ise zamanlamada biraz gecikme oldu. Oyunlarımız çabuk yerleşemedi ve rakip bunu kullanarak bir hücum geliştirerek 2'nci golü attı. İlk yarıda biz çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. İlk yarıda rakip bizden daha coşkulu ve daha istekliydi. Maçın 2'nci yarısında yaptığımız değişikliklerle oyunu domine ettik. İkinci yarı önce oyunu dengeledik sonra üstünlüğü ele geçirdik. Birkaç tane gol pozisyonumuz var. Fakat bu pozisyonları değerlendirip golü bulamadık. Bir gol bulabilsek devamı gelecekti ama maalesef bunu başaramadık. 83. dakikada yediğimiz gol maçı bitirdi. Maçın sonucunu da belirleyen gol oldu. Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.

"HAZIRLIK ETABI KISAYDI"

"HAZIRLIK ETABI KISAYDI"

Başakşehir'in son haftalardaki performans düşüklüğü ile ilgili Saraloğlu, "Düşüşteki bizi etkileyen en önemli faktörü hazırlık etabının çok kısa olması. Biz ligi en son bitiren takım olduk. Bu sezonda aynı oyuncularımız var. 14 günlük bir hazırlık etabı geçtikten sonra lige başlamak zorunda kaldık. Onun arkasında milli ara girdi ve 10 gün oyuncularımızdan uzak kaldık. Dolayısıyla doğru bir çalışma ortamı olmadı. Bunun yanında hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarını üst üstte oynamamız bizi bayağı yordu. Aynı sıkıntıyı da yaşamaya devam ediyoruz. Biz en kısa sürede sahip olduğumuz değerlere ulaşmak istiyoruz. Sakatlıklardan dolayı zorunlu transfer yapmamız gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

