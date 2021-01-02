Aytemiz Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor- Medipol Başakşehir maçının ardından


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçı ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.
ATAN: HEP ZİRVEDE KALMAK İSTİYORUZ
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımından çok memnun olduğunu belirtirken, "Biraz baskı altında maça çıktığımızı söyleyebilirim. Son dönemlerde deplasman mağlubiyetlerinden sonra açıkçası iyi futbol oynamadığımız için eleştirildiğimiz bir dönem yaşadık. Bu konudan biraz rahatsız olduğumu söylemem lazım. Ama biz oyuncularla konuştuk, oyunumuza sadık kalacağımızı, aynı oyunu sezon sonuna kadar oynayacağımızı konuştuk. Bugün ligin 4-5 doğal favorilerinden bir tanesi, çok geniş kadroya sahip bir takıma karşı net bir galibiyet aldık. Özellikle ilk yarıda oyundan çok memnunum. İkinci yarı 2-0'ın vermiş olduğu rahatlıkla tabii biraz geriye yaslandık. Onlar da çok gelmeye başladı ama 60'ıncı dakikadan sonra çok rahat çıkmaya başladık. Bence net bir galibiyet oldu. Her şeyden önce oyuncularımı kutluyorum. Onlar gerçekten övgüyü çok fazla hak ediyor. Sezon başından beri çok yoğun çalışıyorlar. Onlara hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bazı büyük bütçeli takımların 3-4 senede oynar hale geldiği oyunu biz ikinci ayda 4'üncü haftadan beri oynamaya başladık. Bunu insanlar yanlış anlamasın ukalalık olarak söylemiyorum, oyuncularıma değer verme anlamında söylüyorum, onlara çok teşekkür ediyorum. Bir geri dönüş yapmamız lazımdı, bu maç da çok iyi fırsattı, bunu değerlendirdik. Yine şu an maç fazlasıyla lider pozisyonundayız. Daha sonraki maçları göreceğiz. Hep zirvede kalmak istiyoruz, 1'inci, 2'nci, 3'üncü. Ama o bölgede kalmak istiyoruz" dedi.
"PERŞEMBE AKŞAMI GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"
Haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında teknik direktörü Erol Bulut'un eski takımına karşı oynayacağı oyun ve Alanyaspor'un son deplasman mağlubiyetleri sonrası nasıl bir yol izleyecekleri sorusunun üzerine Atan, "Erol hoca burada geçen sene gerçekten ciddi iyi işler yaptı. Kupada final oynadılar, ligi 5'inci bitirdiler. Bunun karşılığında da kontratı alıp Fenerbahçe'ye gitti. Daha önce de tebrik ettim onu. Şu anda ligin zirvesine ortaklar, çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Ligin doğal favorilerinden, çok geniş kadroya sahip takımlarından bir tanesi. Ama bizim çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü oyunumuz belli, bunu en iyi nasıl yaparız, rakibi sahasından kolay çıkartmamak için nasıl pres yaparız, nasıl diziliriz, top bizdeyken hangi boşlukları, hangi koridorları kullanırız, hangi boş oyuncuyu buluruz bunları kovalayacağız. Daha önce oynadığımız çoğu maç gibi güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bizce perşembe akşamı güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"BİR ÇÖZÜMÜNÜ BULACAĞIZ"
Bir gazetecinin, Alanyaspor'un açık oynayan rakiplere karşı rahat ancak kapanan rakiplere karşı zorlanan bir takım olduğunu ve bunun nedeninin ne olduğunu sorması üzerine Çağdaş Atan, şu yanıtı verdi:
"Bitiricilik noktasında kapanan takımlara karşı, üreticilik noktasında bazı sıkıntılar yaşadığımızı inkar edemeyiz. Ama bu hep bu şekilde olmayacak. Biz bu 22 günde 4 mağlubiyet aldığımız periyotta 7 maç oynadık. Yani sahada tam anlamıyla diri değildik. Biz bu maça çıkarken hafta içi maç olmamasının bize büyük bir avantaj olacağını zaten düşünüyorduk. Fizik olarak çok iyi bir takımız ama gerçekten çok yüksek şiddetli maçlar oynayıp yıprandık. Bundan sonra bu kadar kolay kapanan takımlara karşı maç kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani tabii ki zaman zaman maç kaybedeceğiz ama sahada daha planlı hücumsal anlamda daha fazla şeyleri deneyen, bütün opsiyonları deneyen bir takım olarak devam etmemiz gerekiyor. Golü attıktan sonra daha farklı işler yapabiliyoruz, bunun farkındayız. Ama bu oyunun cevaplarından bir tanesi bu. Böyle sıkıntılarla karşılaşacağız. Ama bunları da aşmak için her hafta çalışıyoruz. Bir çözümünü bulacağız."
"HER ŞEY SALİH'İN ELİNDE"
Son haftalarda Salih Uçan yerine Berkan ile maça başlamasının, Salih'e gelen transfer teklifleriyle bir alakası olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise Atan şöyle cevap verdi: "Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Oynayıp oynamamak tamamen Salih'in elinde bizim takımda. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöyle de düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve bir görüşme yaptığı kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesi uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih'ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih'in elinde."
SARALOĞLU: BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR SKOR
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söylerken, mücadelede hak etmedikleri sonucu elde ettiklerini vurguladı. Saraloğlu, "Oyun olarak değil, kalite olarak bu sonucu hak etmedik. Maça her 2 takım da kontrollü başladı. 19. dakikada duran topta karambol oluştu ve rakip oyuncu topa dokunarak 1-0 öne geçti. Maalesef bu dakikadan sonra maçın kaderi belli oldu. Kalemizde bulduğumuz 2'nci golde ise zamanlamada biraz gecikme oldu. Oyunlarımız çabuk yerleşemedi ve rakip bunu kullanarak bir hücum geliştirerek 2'nci golü attı. İlk yarıda biz çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. İlk yarıda rakip bizden daha coşkulu ve daha istekliydi. Maçın 2'nci yarısında yaptığımız değişikliklerle oyunu domine ettik. İkinci yarı önce oyunu dengeledik sonra üstünlüğü ele geçirdik. Birkaç tane gol pozisyonumuz var. Fakat bu pozisyonları değerlendirip golü bulamadık. Bir gol bulabilsek devamı gelecekti ama maalesef bunu başaramadık. 83. dakikada yediğimiz gol maçı bitirdi. Maçın sonucunu da belirleyen gol oldu. Bu skor bizim için üzücü, en kısa zamanda toparlanıp eski gücümüze ve takımımıza dönüş yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.
"HAZIRLIK ETABI KISAYDI"
Başakşehir'in son haftalardaki performans düşüklüğü ile ilgili Saraloğlu, "Düşüşteki bizi etkileyen en önemli faktörü hazırlık etabının çok kısa olması. Biz ligi en son bitiren takım olduk. Bu sezonda aynı oyuncularımız var. 14 günlük bir hazırlık etabı geçtikten sonra lige başlamak zorunda kaldık. Onun arkasında milli ara girdi ve 10 gün oyuncularımızdan uzak kaldık. Dolayısıyla doğru bir çalışma ortamı olmadı. Bunun yanında hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarını üst üstte oynamamız bizi bayağı yordu. Aynı sıkıntıyı da yaşamaya devam ediyoruz. Biz en kısa sürede sahip olduğumuz değerlere ulaşmak istiyoruz. Sakatlıklardan dolayı zorunlu transfer yapmamız gerekiyor. Bunu da en doğru şekilde yapmaya çalışacağız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-01-02 19:41:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İrfan Saraloğlu: “Bu skor bizim için üzücü”
YEREL HABERLER İrfan Saraloğlu: “Bu skor bizim için üzücü”
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir (EK ...
Yürüyüş yaparken fenalaşan Rus turist, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yürüyüş yaparken fenalaşan Rus turist, hayatını ...
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 3-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 3-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol ...
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)
YEREL HABERLER Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (3)
Yılbaşı gecesi yanan mağazada yeniden yangın çıktı; 2 iş yeri küle döndü
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi yanan mağazada yeniden yangın çıktı; 2 ...
Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Alanya’da fenalaşan Rus turist yaşamını yitirdi
Podolski'ye taraftar tepkisi
YEREL HABERLER Podolski'ye taraftar tepkisi
Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı kardeşler nöbete başladı
YEREL HABERLER Arazideki 1000'in üzerinde ağaç kesilince, mirasçı ...
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
Sahibini kurtarmak için yanan işyerine giren köpek sahibiyle buluştu Hastaneden çıkan iş yeri sahibinin ilk işi köpeklerinin yanına gelmek oldu Sahibinin içeride olduğunu düşünüp engellemelere rağmen iki kez alevlerine arasına daldı
YEREL HABERLER Sahibini kurtarmak için yanan işyerine giren köpek ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Medipol ...
Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı
YEREL HABERLER Tarlaya giden çiftin iki katlı evi alev alev yandı
Dur ihtarına uymayan avukata 7 ayrı suçtan toplam 19 bin 680 lira ceza işlemi uygulandı Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp cipiyle yakalanan avukat konuştu: “Kaçmadım, kimliğimi bırakarak ayrıldım. Kovalamaca olduğunu da görmedim” İçerisinde karısı, bebeği ve bakıcının olduğu cipiyle 20 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan avukat, alkollü olmadığını ve kontrol noktasından kaçmadığını iddia etti Avukat Erkan Yücel Dönmez: “Kimliğimi bırakarak uygulama bölgesinden ayrıldım. Kovalamaca olduğunu görmedim”
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan avukata 7 ayrı suçtan toplam 19 ...
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
YEREL HABERLER Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Duvardaki gizemli kumbaranın sırrı ortaya çıktı Daha önce akvaryum olarak kullandığı alanı kumbara yaptı, TL değer kaybedince altına çevirmek için duvarı kırdı 2 bin 338 lirayı tek tek sayan Korkmaz o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı
YEREL HABERLER Duvardaki gizemli kumbaranın sırrı ortaya çıktı Daha ...
İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, Antalya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER İstanbul'da evinin önünde cesedi bulunan Ali, ...
Antalya'da binin üzerinde narenciye ağacının sera için katledildiği iddiası "Babamın emeklerine nasıl kıydınız" diye kesilen ağaçların başında gözyaşı döktü Kardeşler arasında anlaşmazlık çıktı, meyveli bin narenciye, zeytin ve nar ağacı katledildi Kız kardeşler kalan ağaçların da kesilmemesi için gece gündüz nöbet tutuyorlar
YEREL HABERLER Antalya'da binin üzerinde narenciye ağacının sera ...
Ülkay Atmaca: 2021'de turizm çok daha iyi olacak
YEREL HABERLER Ülkay Atmaca: 2021'de turizm çok daha iyi olacak
Antalya Valisi Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı'nın Covid-19 testi pozitif ...
1 milyar insan tatile çıkamadı, buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendi Turizm, koronaya esir olmama savaşı veriyor Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz: "Ülkeler baskıya daha fazla dayanamayacak ve tedbirleri alarak yasaklar gevşetilecek" "Denize girmek isteyene yasak konmayacak, ama can yeleği şart koşulacak" "2021 yılı bir geçiş yılı olacak, 2022 yılında turizmde patlama olabilir"
YEREL HABERLER 1 milyar insan tatile çıkamadı, buna bir de ...
Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da, oturduğu dairenin duvarını kumbara yaptı
Duvara yaptığı kumbarayla 1 yılda 2 bin 338 lira biriktirdi Evin duvarını kumbaraya çevirdi, eline geçen paraları duvar boşluğunda biriktirdi Duvarı kırıp paraları çıkardığı anlar binlerce beğeni aldı, yaptığı işin maliyeti düşündürdü
YEREL HABERLER Duvara yaptığı kumbarayla 1 yılda 2 bin 338 lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X