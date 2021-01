Başıboş köpeklerin Aksu’ya bırakıldığı iddiası Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin: " Belediyeler, kendi bölgelerinde topladıkları sokak hayvanlarını bizim bölgeye bırakıyorlar”

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek “Bizler her yönüyle elimizi taşın altına sokuyoruz. Barınma yerleri hazırlıyoruz. Hayvanları koruma altına alıyoruz. Ama yakın civardaki belediyeler bir kamyon sokak hayvanını bizim bölgeye bırakıyor. Herkes bu anlamda duyarlı olmalı” dedi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili çözüm odaklı yaptıkları çalışmaların, yakın civardaki belediyeler tarafından sekteye uğratıldığını ileri sürdü. Bu gelişmenin özelikle turizm bölgesi Kemerağzı ve Kundu’da büyük bir soruna neden olduğuna değinen Şahin, “Bu sorun hepimizin sorunu. STK’lar, esnaflar, vatandaşlar, dernekler ve belediyeler dahil olmak üzere bir ucundan tutarsak, daha rahat hareket edeceğiz. Ama göstermelik çalışmalar yaptığınız zaman, çözüm odaklı çalışma yapan kurumları sekteye uğratmış olursunuz” diye konuştu.

Şahin, gelinen noktada görüntü olsun diye iş yapan bazı belediyeler olduğunu ileri sürdü. Sözde birkaç barınak yapan ve başıboş gezen hayvanların bir bölümünü orada muhafaza eden belediyelerin geri kalan hayvanları toplayıp Aksu ilçesi sınırlarına bıraktıklarını iddia eden Şahin, " Bunun önüne geçemediğimiz müddetçe işin içerisinden çıkamayız. Belediye olarak sorunun ortadan kalkması için her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz. Sıkıntılı dönemimizde hayvan barınakları oluşturduk. Hayırseverlerimizin desteği ve bizim çabalarımızla sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Dernek bünyesinde 200 adet sokak hayvanı mevcut. Değişik bölgelerde bir o kadar daha muhafaza altına aldık. Yine oluşturduğumuz barınakta 700 adet sokak hayvanı mevcut. Ama gelin görün ki, biz bu mücadeleyi yaparken, yakın civardaki belediyeler, kendi bölgelerinde topladıkları sokak hayvanlarını bizim bölgeye bırakıyorlar. Bu sorun hepimizin sorunu. Göstermelik çalışmalarla bizler bu sorunu çözemeyiz. Herkes adam akıllı samimi bir şekilde elini taşın altına koymalı” dedi.

Belediye bünyesinde inşa ettikleri hayvan barınağın da doğal ortamlar oluşturmaya çalıştıklarına da dikkat çeken Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Veterinerlerimiz eşliğinde her gün düzenli bakımlar yapılıyor. Savunmasız misafirlerimizin her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Gerekli kısırlaştırmaları yapıyoruz” diye konuştu.

