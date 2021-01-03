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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’in modern sağlık merkezi açılış için gün sayıyor

İHA

Büyükşehir’in modern sağlık merkezi açılış için gün sayıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde oluşturduğu sağlık merkezindeki çalışmaları tamamlandı. Modern sağlık merkezi açılış için gün sayıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yıllardır Sütçüler'deki binasında 4 ünite ile hizmet veriyordu. Artan nüfus ve ihtiyaç doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kepez ilçesinde yeni bir modern sağlık merkezi kurdu. Çalışmaları tamamlanan merkez, gerekli izinlerin alınmasının ardından hizmete girecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Otogar Kavşağı yakınındaki yeni yerinde hizmet verecek. Bu kapsamda 5 katlı ve 2 bin metrekare kapalı alana sahip bina Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir sağlık merkezine dönüştürüldü. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı merkezde, ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilecek. Sağlık Merkezi'nde ilk etapta 714 yaş çocuklar için ücretsiz diş muayenesi ve koruyucu tedaviler uygulanacak. Merkezde ilerleyen aşamalarda yetişkinlere de ücretsiz diş sağlığı hizmeti verilecek.
Modern şartlarda hizmet verecek sağlık merkezi bünyesinde 10 ünitelik bir diş polikliniği, 5 adet normal poliklinik hekimliği ile engelli hastaların daha kolay ve bir şekilde tedavi olabilmeleri için engelli diş polikliniği oluşturuldu. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım ünitesi ve oyun odası da bulunuyor. Daha önce Kuzeyyaka Mahallesi'nde olan Evde Sağlık Birimi de bu binaya taşındı. Merkezde ilerleyen zamanda genel poliklinik, çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği, diyetisyen ve psikolog hizmetlerinin verilmesi de planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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