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Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı Önce intihar edeceği düşünüldü sonra hırsız zannedildi 30 metrelik falezlerde balık keyfi karakolda bitti Balık tutmak için 30 metrelik falezlere çıktı, turistlerin yüreğini ağzına getirdi 30 metre yüksekliğindeki falezlerden yürüyerek sahile inen adam denize girdi, üzerini giyinmek için turistin eşyalarına yönelince kovalamaca yaşandı Turistler bu sefer manzarayı değil, yanlış anlaşılan intihara teşebbüs ihbarı sonrası yaşanan olayları merakla izledi

İHA

Balık tutmak için seçtiği yer yüzünden başına gelmeyen kalmadı Önce intihar edeceği düşünüldü sonra hırsız zannedildi 30 metrelik falezlerde balık keyfi karakolda bitti Balık tutmak için 30 metrelik falezlere çıktı, turistlerin yüreğini ağzına getirdi 30 metre yüksekliğindeki falezlerden yürüyerek sahile inen adam denize girdi, üzerini giyinmek için turistin eşyalarına yönelince kovalamaca yaşandı Turistler bu sefer manzarayı değil, yanlış anlaşılan intihara teşebbüs ihbarı sonrası yaşanan olayları merakla izledi

Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucunda bir genci gören yabancı ve yerleşik turistler, kişinin intihara teşebbüs ettiğini düşünüp polise haber verdi. Balık tutmak için falezlere çıktığını belirten genç adam falezlerden yürüyerek indiği sahilde denize girmeye başlayınca, turistler derin bir oh çekti. Tekrar sahile gidip giyinmek isteyen genç adam, şaşırıp turistin eşyalarına yönelince turistle arasında kovalamaca yaşandı.
Olay, saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi seyir terası yakınlarındaki falezlerde meydana geldi. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı ve yerleşik turistler, seyir terasından manzarayı izlerken, 30 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında bir kişiyi gördüler. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. İsminin Gökhan A. (27) olduğu öğrenilen genç, falezlerden sahile inen patika yolu kullanarak aşağıya indi. Burada üstünü çıkaran Gökhan A., denize girmeye başladı. Deniz polisinin geldiğini gören Gökhan A., eşyalarını almak için yanlışlıkla sahildeki bir turistin eşyalarına yöneldi. Gökhan A.'nın eşyalarını alacağını düşünen turist ise genç adamı kovaladı. Tüm bu anlar ise seyir terası ve sahildeki turistler tarafından merakla izlendi.
İntihar teşebbüsünde bulunmadığını, falezlere balık tutmak için çıktığını belirten Gökhan A., ihbarda bulunanlara da tepki gösterdi. Gökhan A., ekiplerce polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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