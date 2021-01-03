Falezlerden atlayınca intihar ihbarında bulunulan genç: Denize giriyordum



Süleyman EKİNBurak YALMAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerden denize atlayan genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu. Denizden çıktığında karşısında polis ve gazetecileri gören Gökhan A., "İntihar mı edecektin?" sorusuna, "Ne intiharı abi denize giriyordum" karşılığını verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'ndeki falezlerde meydana geldi. Polisi arayan kişi, falezlerin üzerinde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunduğunu ihbar etti. Belirtilen adrese asayiş, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizden çıkan Gökhan A., karşısında polisi ve gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Heyecandan kıyafetini giymekte zorlanan Gökhan A., gazetecilerin "İntihar mı edecektin" sorusuna, "Ne ihtiharı abi. Denize giriyordum" karşılığını verdi. Ardından yine gazetecinin, "Şimdi sokağa çıktın diye ceza yiyeceksin" sözü üzerine Gökhan A., "Yıllardır sudayım. Yedik abi yedik cezayı" dedi. Gökhan A. sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyince ambulans geri çevrildi.

Vücudunda çizikler bulunan ve kendi kendine, "Aldık başımıza belayı. Rezil olduk, iyi mi" diye söylenen Gökhan A., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİNBurak YALMAN

2021-01-03 16:44:38



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