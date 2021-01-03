Tanzanya uyruklu motosiklet sürücüsü kazada öldü

Veli KÖKEN/ DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletiyle metrelerce sürüklenen Tanzanya uyruklu Faisal Haji Ömer (27) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sırlarında Yeniköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Oska Siteleri önünde meydana geldi. TOKİ Konutları'ndan Yeniköy Mahallesi yönüne giden Tanzanya uyruklu Faisal Haji Ömer´in kullandığı 07 MA 6739 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Faisal Haji Ömer´in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer´in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Ömer´in kaza sırasında kaskının başından fırladığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN
2021-01-03 19:49:16
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