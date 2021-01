12 yaşındaki kemancı Cansu, 6 yarışmada Türkiye'yi temsil etti

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), geçen yıl yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Cansu, İtalya, Almanya, Estonya ve Macaristan'da düzenlenen 6 yarışmada 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük kazandı ve festivalde konser verdi.

Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarda yarı zamanlı 7'nci sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı.

Gülcihan Babayeva Solak'ın öğrencisi olan Cansu, Mart 2017'de 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2017'de 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, Mart 2019'da '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2019'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, Kasım 2019'da 'Kamerton-Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Aralık 2019'da düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, 2020 Şubat ayında Hamburg'da Laeiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser verdi. Kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Cansu Sara Takmaz'a, anneannesi Nevin Zehra Zeren keman hediye etti. Artık kendi kemanıyla çalışmalar yapan Cansu, 2020 yılında toplam 6 uluslararası yarışmaya katılarak, Türkiye'yi temsil etti.

ARALIK AYINDA 2 YARIŞMADA DERECE ELDE ETTİ

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cansu Sara Takmaz, koronavirüs nedeniyle online yapılan, ocak ayında İtalya'da gerçekleştirilen 'Play Festival And Contest' yarışmasında birinci, eylül ayında Estonya'da düzenlenen 'Odin International Music Competition' yarışmasında ikinci, ekim ayında İtalya'da düzenlenen 'Citta di Barletta' yarışmasında birinci, aralık ayında Estonya'da düzenlenen 'Music and Stars Awars' yarışmasında ikinci ve Macaristan'da düzenlenen 'Danubia Talesnts International Music Competition' yarışmasında üçüncü oldu. Her girdiği yarışmada derece alan Cansu, aralık ayında iki yarışmaya katıldı. Cansu Sara Takmaz, "Aralık ayındaki Music and Stars Awars' yarışması benim için çok önemliydi. Çünkü ünlü sanatçımız Cihat Aşkın vardı. Bu yarışmada da ikinci oldum" dedi.

'PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRİN'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı dönemde çalışmalarını hızlandırdığını belirten Cansu Sara Takmaz, "Hedefim 2021 yılında Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserini bitirmek. Yaşıtım öğrencilerin pandemiyi fırsata çevirerek çalışma yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

