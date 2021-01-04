Antalya'da kayıp keçi ve yavrusu bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olan yeni doğum yapmış keçi ve yavrusu dağ gezintisine çıkan gençler tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Akbaş Mahallesinde dağlık alanda gezintiye çıkan gençler, yeni doğum yapan keçinin yavrusunu kayalık alandan çıkarmada güçlük çektiğini gördü. Keçiye yardım edemeyen gençler durumu yakındaki mahalle sakinlerine bildirdi. Kayıp keçisinin bulunduğu haberini alan Hasan Akkan bölgeye hareket etti. Gençlerin yardımıyla keçi ve yavrusuna ulaşan Akkan, büyük sevinç yaşadı.

Bölgede kurtlar olduğu için Keçi ve yavrusunu kurtardıklarını belirten Oğuzhan Erdemir, “Saat 17.20 sıralarında, dağın yamacında yeni doğum yapmış keçiyi ve yavrusunu gördük. Keçi yavrusunu kayalıktan çıkarmak için uğraşıyordu. Yavru yeni doğduğu için çıkamıyordu. Bizde bunu fark edince kurtarmak istedik. Çünkü o bölgelerde kurtlar var. Önce keçinin yavrusunu kurtardık. Daha sonra sahibini bulmak için bölgeden 34 kişiyi aradık. Sahibine telefonla ulaştık. Gezi planımızı iptal ederek, keçinin sahibi olan Hasan Akkan’a hayvanlarını teslim ettik. Keçi sahibi ise 4 gündür keçileri bulamamıştık. Allah razı olsun sizlerden dedi ve bize teşekkür etti” dedi.

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