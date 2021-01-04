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Kayıp eser soruşturması olan Antalya Müzesi'nde, 4 kamera çalışmıyor

DHA

Kayıp eser soruşturması olan Antalya Müzesi'nde, 4 kamera çalışmıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) YORGUN Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi ve Elmalı Sikkeleri gibi paha biçilmez binlerce tarihi eserin bulunduğu Antalya Müzesi'nde kayıp eserler olduğuna ilişkin soruşturma devam ederken, dört güvenlik kamerasının da çalışmadığı ortaya çıktı.
Antalya Müze Müdürlüğü ile kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerini içeren güvenlik sistemlerini kuran firma arasında Mevlevihane, Atatürk Evi ve Etnografya müzeleri ile Karain Mağarası'ndaki bazı kameralar ve güvenlik sistemleriyle ilgili cihazların çalışmadığı yönündeki karşılıklı suçlamalar devam ederken, Antalya Müzesi'nde de 4 kameranın çalışmadığı belirlendi.
KAYIP ESER SORUŞTURMASI
Geçen yıl eylül ayında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği 'müzede bazı eserlerin kayıp olduğuna dair' yazıyla inceleme talep edildi. Kaçırıldıkları ülkelerden hukuki mücadelelerle uzun yıllar sonra geri getirilen Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi Elmalı Sikkeleri, Noel Baba olarak bilinen Aziz St. Nikholas'un kemikleri gibi paha biçilmez binlerce tarihi eserin bulunduğu Antalya Müzesi'nde kayıp eserler olduğuna ilişkin de soruşturma başlatıldı.
MÜZELERDE GÜVENLİK AÇIĞI
Kayıp eserlerle ilgili soruşturma devam ederken, soruşturma sırasında Antalya'daki müzelerde yaşanan ciddi güvenlik sorunlarının bulunduğunun da ortaya çıktığı belirtildi.  Antalya Müze Müdürlüğü'nce Atatürk Evi, Karain Mağarası, Aspendos, Perge, Etnografya ve Mevlevihane müzelerinin kamera, hırsız ve yangın alarm sistemlerinde arıza olduğu, kameraların çalışmadığı ve arızaların giderilmediğine dair tutanaklar tutuldu. Firma suçlamaları 'çirkin' olarak değerlendirdi. Müze Müdürlüğü ve firma arasında tartışma sürerken, müze ve ören yerlerinde büyük bir güvenlik açığı oluştuğuna dikkat çekiliyor. 
YAZIŞMALARDA KARŞILIKLI SUÇLAMALAR
Antalya Arkeoloji Müzesi, Mevlevihane Müzesi, Karain Mağarası, Perge Örenyeri, Aspendos Tiyatrosu, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi, Etnografya Müzesi'nde 2012'de kurulan kamera güvenlik sistemi, hırsız ve yangın alarm sistemleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Güvenlik sistemlerini kuran ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar da servis hizmeti sözleşmesi yapılan Baumann Güvenlik Sistemleri firması ile tüm bu işlerden sorumlu Antalya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arasında bazı kameralar ve güvenlik sistemlerinin çalışmadığıyla ilgili yazışmalarda karşılıklı suçlamalar yer alıyor.
ÜÇ MÜZE VE KARAİN MAĞARASI
Antalya Müze Müdürlüğü'nün firmaya gönderdiği yazılara göre Mevlevihane Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve Karain Mağarası'nda bazı kamera ve güvenlik sistemlerine iliklin cihazların çalışmadığı, bildirilmesine rağmen ilgili firma tarafından onarımlarının gerçekleşmediği, sözkonusu müzelerde güvenlik zafiyeti oluştuğu öne sürülüyor. Çok sayıda tutanakta yer alan suçlamalara karşı firmanın yazılı yanıtlarında ise sadece bir kamerada arıza olduğu, bakım-onarım için gidildiğinde içeriye alınmadıkları gibi açıklamalar yer alıyor.
ANTALYA MÜZESİNDE DE KAMERALAR ÇALIŞMIYOR
Müze Müdürlüğü ve ilgili firma arasındaki yazışmalara göre, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde de 4 kameranın çalışmadığı, bir video kartında arıza olduğu bilgileri yer alıyor. Yazışmalara göre diğer arızalar şöyle; Mevlevihane Müzesi'ndeki görüntü kayıt cihazı 15 Nisan 2020'den beri kayıt yapmıyor. Karain Mağarası'ndaki hareketli kameranın arıza için alındığı ancak yerine henüz takılamadığı belirtiliyor. Atatürk Evi'ndeki personel takip programı Müze'ye bilgi aktarmıyor. Etnografya Müzesi'ndeki sisteme yıldırım düştüğü için iki adet video converter yandı, iki kamera çalışmıyor.
KARALAMA İDDİASI
Firmanın Müze Müdürlüğü'ne gönderdiği son yazıda ise, "Ne amaçla olduğu anlaşılamayan sebeple doğrudan temin ihalesinin yapıldığı 21 Aralık 2020 tarihinden sonra firmamız bakım anlaşması olan noktalara sokulmadığı gibi firmamızın karalanması amacıyla 25 Aralık'tan itibaren acil yapılması gereken sıkıntılar ortaya çıkarılmış, firmamız zor durumda bırakılmaya çalışılmıştır. Bu konularla ilgili haklarımızı arayacağımızı bildirir, 31 Aralık tarihi itibarıyla Antalya Müze ve Ören yerlerinde güvenlik açığı oluşmaması için gereğinin yapılması arz ederiz" denildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-01-04 12:24:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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