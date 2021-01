Koyunları can çekişerek öldü, zehirlenme iddiasında bulundu

İbrahim LALELİAdem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Özlem Kuzgun, 7 küçükbaş hayvanının can çekişerek ölüm anını cep telefonuyla görüntüledi. Hayvanlarının çiftliğin yanındaki suni gübre üretim merkezinin çevresindeki otları yiyerek zehirlendiğini düşünen Kuzgun, yetkililerden yardım istedi.

Döşemealtı ilçesindeki çiftliklerinde 20 yıldır ailesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Özlem Kuzgun, geçen hafta hayvanlarını her zamanki gibi otlamaları için dışarı saldığını, akşam üstü geldiklerinde birkaçının yere yığılarak titremeye başladığını, ardından öldüklerine şahit olduğunu belirtti. Kuzgun, o anları kayıt altına aldığını söyledi.

Koyunlarının yere yatarak titreyip ağızlarının köpürdüğünü ve can çekişerek öldüklerini anlatan Kuzgun, hemen veterineri aradığını hatırlattı. Tüm hayvanlarına iğne yapıldığını ve küçükbaş hayvanlarından 7'sinin dakikalar içinde öldüğünü aktardı. Çiftliklerinin hemen yanına suni gübre üretilen bir yer inşa edildiğini, hayvanların o merkezin çevresindeki otları yemelerinin ardından zehirlendiklerini düşündüğünü ifade eden Kuzgun, şunları anlattı:

"Çiftliğimde 50 küçükbaş, 10 büyükbaş hayvanımız var. Çiftliğimizin karşı tarafında suni gübre üretim fabrikası açıldı. Hayvanlarımız o fabrika çevresinde otlandığı günün akşamına 7'sinin telef olduğunu gördük. `Ottan zehirlendiler´ diye düşündük. Veteriner çağırdık, iğne vurdurduk. Bu sırada birkaçı titreyerek, can çekişerek öldü. Geri kalanları ahıra, kapattık. Akşam bir kuzu çok meledi. Annesini aradım içerde yoktu. Nişanlımla birlikte etrafta aramaya başladık ve fabrikanın arkasındaki bidonların orada ölüsünü bulduk. Ağzı köpürmüş ve şişmişti".

Koyunların yanı sıra 30 tavuğun da telef olduğunu aktaran Kuzgun, "20 yıldır buradayız ve hiç başımıza böyle bir şey gelmedi. Jandarma ve belediyeye şikayette bulunduk. Hâlâ gelen giden oluyor. Yaşadıklarımızı kendilerine de anlattık, ama bizi dikkate almadılar. Şimdi hayvanlarımı otlamaya salamıyorum, ahır dışına çıkartamıyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR DA ZEHİRLENEBİLİRDİ'

Özlem Kuzgun'un nişanlısı Ramazan Levent de yaşadıklarını anlatırken şunları söyledi:

Küçükbaş 7 hayvanın titreyerek öldüğü anları cep telefonu kamerasıyla çektim. Üretim merkezinin arkasındaki bidonların yanında ölen hayvanı da ben buldum. Tahminimize göre oradaki otları yedikten hemen sonra zehirlendiler. Geriye dönebilenler evin önünde öldü, dönemeyen orada yığılıp kaldı. Burada hayvanlar değil çocuklar da zarar görebilir" dedi.

Suni gübre üretim merkezinin yöneticileri ise istenilen evrak ve belgeleri gerekli mercilere verdiklerini belirterek, konuşmayacaklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAdem AKALAN

