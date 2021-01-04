Antalya'da güpegündüz kablo hırsızlığı pes dedirtti Cadde kenarında yeraltından kabloları kazarak, çıkaran şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya’da elektrik direğinden bir halı sahaya yeraltından giden kabloları kazarak çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Kepez İlçesi Sütçüler Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde kullanılmayan bir halı saha yakınında meydana geldi. Elektrik direğinden halı sahaya yeraltından giden kabloları kazan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis elindeki keserle kabloları toprak altından çıkaran Özcan A.’yı suçüstü yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, keserde ekip aracına alındı. Şüphelinin ilk olarak direkten yeraltına inen kabloyu kestiği daha sonra halı sahaya giden parçayı keserle kazarak ortaya çıkardığı belirlendi. Yaklaşık 6 metre yeraltından kablo çıkaran Özcan A.’nın ise akıma kapılmaması ise büyük şans olarak değerlendirildi. İncelemesini tamamlayan polisler, kablonun yeniden kapatılması için yetkililere bilgi verdi.

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