Yasağa rağmen turiste servis açan lokantacı: Türklere yasak sanıyordum



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında yasağı ihlal edip, turistler için servis açan lokantaya, 5 gün faaliyetten men cezası verildi. Polislerin tutanak düzenlediği lokantacı Hacı Çayır, "Ben yasağın Türklere olduğunu sanıyordum. Turistlere yasak var mı? Turistlere yasak olduğunu bilmiyordum" dedi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimlerini sürdürdü. İbrahim Sözen Caddesi kapalı pazar girişinde bulunan lokantada 'servis' yasağına uyulmadığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 28 Aralık Pazartesi günü iş yerini denetledi. Denetim sırasında turistlerin masalarda yemek yediğini gören polis ekipleri, servis açılan masaları tek tek fotoğrafladı. Turistlerin kimlik bilgilerini alarak, uyarılarda bulunan polis ekipleri, lokantaya yönelik tutanak tuttu.

Lokanta sahibi Hacı Çayır, polisler tutanak hazırlarken, "Turistlerin muaf olduğunu biliyorum. Turistler gezebiliyor" dedi. Polisin "Turistler hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf" sözleri üzerine Çayır, "Sonuçta bizim bilgimiz yok. Turistler muaf mı, değil mi? Onu bilmiyoruz. Turist her tarafta geziyor. Ben yasağın Türklere olduğunu sanıyordum. Turistlere yasak var mı? Turistlere yasak olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Hazırlanan tutanak uyarınca iş yerine Manavgat Kaymakamlığı tarafından 5 gün faaliyetten men cezası verildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-04 14:08:43



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