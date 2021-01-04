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Kepez'in 'Ay Deresi' 2021’nin en heyecan verici projesi

İHA

Kepez'in 'Ay Deresi' 2021’nin en heyecan verici projesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde yapımına başladıkları , Ay Deresi Rekreasyon Projesi’nin, Kepez’in 2021’deki en heyecan verici yatırımlarından birisi olacağını söyledi.
Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, tapularını vererek, gecekondulardan temizlediği 35 bin metrekare alanı, Ay Deresi Rekreasyon Projesi ile yemyeşil bir vadiye dönüştürüyor. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçen aralık ayındaki ziyaretinde Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerine Ay Deresi Rekreasyon Projesi’nin müjdesini vermişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, müjdenin verildiği hafta içerisinde parkın yapımını başlatmıştı.
Çocukların hayali Tütüncü’yü mutlu etti
Tütüncü, Ay Deresi Rekreasyon Projesinin yapıldığı alanı ikinci kez ziyaret ederek, çalışmaları inceledi. Bürokratlarından yeşil alanın yapımıyla ilgili bilgi alan Tütüncü, bölgede bulunan çocuklarla da sohbet etti. 'Büyüyünce ne olacaksınız?', sorusuna çocukların, polis, öğretmen ve sporcu cevabı vermesi de Tütüncü’yü mutlu etti.
Yeşil alanın yapıldığı bölgede bulunan konutlarda oturan vatandaşlar da, pencerelere ve balkonlara çıkarak, projeden duydukları memnuniyeti Başkan Hakan Tütüncü’ye iletti.
“Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz”
Yanına çocukları da alarak, bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, “Çocukları çok seviyorum. Onların kocaman hayalleri var. Bu çocuklarımız; polis, öğretmen ve sporcu olmak istiyor. Çocuklarımızın büyük hayallerinin olması bizi de mutlu ediyor. Bize düşen şey, onların hayallerini gerçekleştirecek sahneyi oluşturmak ve ortamı sağlamaktır. Çocuklarımızın sağlıklı, güzel bir çevrede yetişmelerini istiyoruz.” ifadesini kullandı.
“Şehirleştirilen bölgeye 35 bin m2 yeşil alan”
Rekreasyon projesini yaptıkları 35 bin metrekare alanın içerisindeki gecekonduların tamamını kaldırdıklarını anımsatan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Proje alanıyla birlikte Hüsnü Karakaş Mahallesi’nin genelinde gecekonducu hak sahiplerinin tapularını verdik ve mülkiyet sorunlarını çözdük. Mülkiyet sorunlarını çözerek, bölgede güzel bir şehirleşmeyi başlattık. Şimdi o şehirleşme ile birlikte yapılan konutlara sosyal ortamlar hazırlıyoruz. Sosyal ve çevresel etkileri meydana getirecek ortamları da, bölgede yaşayan çocuklarımıza, mahalle sakinlerimize Ay Deresi Rekreasyon Projesi ile sunuyoruz. Birkaç hafta evvelinde yeşil alan projesinin planlamasını yaptık. Ardından projenin yapımı başlattık. İnşallah 2021 in en heyecan verici projelerinden birisi de bu yeşil vadi projesi olacak.”
“Bölgenin adına da artık Ay Deresi diyoruz!”
Projenin bölgenin değerini artıracağına işaret ederek, “Projeyi yaptığımız bölge, eskiden şehrin merkezine çok uzak, çarpık kentleşmenin olduğu bir yerdi. Ama şimdi mülkiyet ve imar sorunlarını çözerek bölgeyi şehirleştirdik. Bölgenin adına da artık Ay Deresi diyoruz! Ay Deresi Rekreasyon Projesi mahallemize tekrar hayırlı uğurlu olsun.” açıklamasını yaptı.
Parkta neler var?
Parkta nelerin olacağıyla ilgili de Başkan Hakan Tütüncü, şu bilgiyi verdi: “Alanın içerisinde her şeyden evvel çocuklarımızın oynayacağı çok güzel parklar, futbol sahaları ile ailelerin hoşça vakit geçirebileceği, çaylarını içebileceği kamelyalar, yeşil alanlar, dinlenme alanları olacak. Zeytin ve narenciye ağaçları ile zakkum ve begonvil dikeceğimiz parka, endemik bitkiler bahçesi de kazandıracağız.”
Gecekondudan yeşile dönüşüm
Rekreasyon projesi, geçmiş yıllarda çevresindeki gecekondu dokusu ve su taşkınlarıyla gündeme gelen ve Düden Çayı’na dökülen Ay Deresi’nin çevresinde hayata geçiriliyor. Yeşillendirme çalışması, yağışlı havalarda su akışının olduğu derenin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bölümünde imar planında park alanı olan 35 bin metrekare arazi üzerinde yapılıyor. Yeşil alan düzenlemesinin yapıldığı arazinin hemen yanı başında; gecekondulardan temizlenen alan üzerine inşa edilen toplu konutlar da yer alıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, proje kapsamında ilk olarak iş makineleriyle alandaki taş ve molozları temizledi. Daha sonra kamyonlarla getirilen hafriyat alana serilerek, park alanının tesviyesinin yapımına geçildi. Daha sonra yeşil alanın sondaj, sulama, aydınlatma tesisatı çalışmaları yapılacak. Son olarak dev yeşil alana, yetişmiş portakal, limon, zeytin ağaçları ile zakkum, begonvil dikilecek ve çim ekilecek. Mevcut yeşil dokunun da korunacağı parka, kamelyalar ile çocuk oyun parkı da yerleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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