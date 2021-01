Kıskançlık tartışmasında eşi ve çocuklarını dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada önce eşini, ardından annelerini yarı baygın halde gören iki çocuğunu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak, Manavgat Adliyesi'ne getirilen E.T.'nin işlemleri tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan E.T., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimi tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. E.T., Sorgun Mahallesi'ndeki evine gidip, otomobilini alarak, çalıştığı Antalya'ya gitti.

KADINI KARDEŞLERİ KONYA'YA GÖTÜRDÜ

H.T.'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilerek, çocuklarıyla birlikte kardeşlerinin yaşadığı Konya'ya gittiği belirtildi.

Öte yandan komşuları, E.T. ve H.T. çiftinin zaman zaman şiddetli şekilde tartıştığını iddia etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-01-04 16:18:09



